На Аллее Героев похоронили бойцов СВО

Старший стрелок штурмовой роты Владислав Минеев учился в местной школе, работал слесарем на городском предприятии. Проходил службу в Чите. После армии работал на Белорецком металлургическом комбинате. По словам родных, Владислав был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, у которого было золотые руки. В июне 2024 года он отправился добровольцем в зону конфликта. Говорил, что мечтает, чтобы его дети жили в мире. Владислав всегда мечтал стать военным. Он погиб 6 августа, ему было 27 лет.