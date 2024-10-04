mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 19:29

Published 4 октября, 19:29

Modified 4 октября, 19:54

Updated 4 октября, 19:54

На Аллее Героев похоронили бойцов СВО

На Аллее Героев похоронили бойцов СВО

4 октября 2024, 19:29
Фото: Андрей Иванюта
Траурные церемонию прошли в Белорецке в Башкирии в пятницу, 4 октября, сообщил глава района Андрей Иванюта.

В парке Героев Белорецка в пятницу, 4 октября, прощались с двумя местными жителями, погибшими в ходе выполнения важной военной задачи — Александром Бобылевым и Владиславом Минеевым.

Александр вырос в городе Межгорье, там же служил в армии. Он закончил юридическое отделение филиала Международного института экономики и права в Белорецке. Работал в прокуратуре Межгорья, затем в следственном изоляторе в Белорецке, но в последние годы занимался самостоятельной деятельностью.

В 2024 году 23 февраля он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился добровольцем на СВО. Александр был истинным патриотом, который не колебался уйти на фронт, говоря: «Если не мы, то кто?». 2 июля Александр погиб. Ему исполнилось 48 лет. У него была счастливая семья, трое детей. Веселый, дружелюбный, общительный — таким его запомнят близкие.

Старший стрелок штурмовой роты Владислав Минеев учился в местной школе, работал слесарем на городском предприятии. Проходил службу в Чите. После армии работал на Белорецком металлургическом комбинате. По словам родных, Владислав был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, у которого было золотые руки. В июне 2024 года он отправился добровольцем в зону конфликта. Говорил, что мечтает, чтобы его дети жили в мире. Владислав всегда мечтал стать военным. Он погиб 6 августа, ему было 27 лет.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Бобылева и Владислава Минеева. Это большая утрата для всех нас. Мы потеряли настоящих героев, которые смело защищали нашу страну, — написал глава Белорецкого района

Путин дал четкий сигнал
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфа останется разорваннойУфа погрузилась во тьмуПутин дал четкий сигнал
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь