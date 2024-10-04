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Posted 4 октября, 07:28

Published 4 октября, 07:28

Modified 4 октября, 08:28

Updated 4 октября, 08:28

Курорт за ₽10 млрд построят под Уфой

Курорт за ₽10 млрд построят под Уфой

4 октября 2024, 07:28
Фото: 1MI
В Благовещенском районе также обсуждались новые туристические проекты, сообщает в пятницу, 4 октября, глава района Анна Карабанова.

На недавнем совещании «Инвестчас», проведенном и. о. премьер-министра Андреем Назаровым, директор компании «Четыре сезона — Жилстройинвест» Гульнара Махмутова рассказала о планах создания курорта под Уфой. Инвестор намерен вложить 5 миллиардов рублей собственных средств и привлечь еще столько же.

Проект обещает быть заманчивым для туристов: планируется строительство горнолыжных и тюбинговых трасс, акватермальной зоны с бассейнами, а также различных объектов для активного отдыха. Будет создано около 900 рабочих мест.

Также, глава Благовещенского района Анна Карабанова отметила, что в рамках «Предпринимательского часа» были рассмотрены интересные инвестиционные проекты. Например, Тимур Еникеев из ООО «Артэкс» поделился проектом постройки апарт-отель на берегу Павловского водохранилища, который будет включать рестораны, зоны для отдыха и оборудованные пляжи.

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