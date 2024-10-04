Курорт за ₽10 млрд построят под Уфой

Также, глава Благовещенского района Анна Карабанова отметила, что в рамках «Предпринимательского часа» были рассмотрены интересные инвестиционные проекты. Например, Тимур Еникеев из ООО «Артэкс» поделился проектом постройки апарт-отель на берегу Павловского водохранилища, который будет включать рестораны, зоны для отдыха и оборудованные пляжи.