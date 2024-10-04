Как пылесосить, чтобы забыть о частых уборках: секреты, о которых вы не догадывались

Почему после уборки пыль и грязь возвращаются так быстро? Возможно, дело вовсе не в вашем доме, а в том, как вы пылесосите. Оказывается, существует множество нюансов, которые влияют на эффективность уборки. О том, как сделать так, чтобы чистота сохранялась дольше, рассказали эксперты издания «Новый очаг».