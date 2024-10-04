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Posted 4 октября, 14:04

Published 4 октября, 14:04

Modified 7 октября, 08:37

Updated 7 октября, 08:37

Как пылесосить, чтобы забыть о частых уборках: секреты, о которых вы не догадывались

Как пылесосить, чтобы забыть о частых уборках: секреты, о которых вы не догадывались

4 октября 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
Как пылесосить, чтобы забыть о частых уборках: секреты, о которых вы не догадывались
Пылесосить можно по-разному, и не каждый способ одинаково эффективен. Многие даже не предполагают, что этот, казалось бы, простой процесс может быть настоящей наукой.

Почему после уборки пыль и грязь возвращаются так быстро? Возможно, дело вовсе не в вашем доме, а в том, как вы пылесосите. Оказывается, существует множество нюансов, которые влияют на эффективность уборки. О том, как сделать так, чтобы чистота сохранялась дольше, рассказали эксперты издания «Новый очаг».

Подготовка пылесоса

Перед тем как начать уборку, важно подготовить сам пылесос. Многие недооценивают важность чистки устройства, но это критически важно для его эффективной работы. Регулярно очищайте щётки от волос и пыли, чтобы они могли максимально собирать грязь.

Контейнер для пыли следует опустошать, когда он заполнен на две трети, а фильтры проверять раз в месяц. Такая забота о пылесосе не только улучшит его производительность, но и продлит срок службы.

Подготовка пылесосаПодготовка пылесоса
Подготовка пылесоса. Фото: Изображение Midjourney

Медленные движения

Не стоит пытаться пылесосить как можно быстрее. Наоборот, медленные и размеренные движения позволяют пылесосу лучше всасывать пыль. Начинайте с одного края комнаты и двигайтесь рядами, захватывая примерно половину предыдущего. Это поможет вам охватить всю поверхность, не пропуская ни одного участка.

Два направления

Для ещё более тщательной уборки попробуйте пылесосить не только вперед-назад, но и из стороны в сторону. Изменение направления помогает извлечь грязь, которая может остаться в ворсе. Такой подход особенно важен для тех, кто стремится к идеальной чистоте.

Два направленияДва направления
Два направления. Фото: Изображение Midjourney

Не забывайте о труднодоступных местах

Пыль любит прятаться в самых неожиданных местах: под мебелью, за радиаторами, в углах и под окнами. Эти зоны часто упускаются при уборке, но именно там скапливается значительное количество грязи. Уделите им внимание, и вы заметите, как изменится ощущение свежести в вашем доме.

Уделите внимание коврам и половикам

Ковры требуют особого подхода. Проходите пылесосом не только по верхней поверхности, но и уделите внимание боковым сторонам и углам. Если возможно, переворачивайте ковры и чистите также их изнанку. Это поможет предотвратить накопление пыли внутри ворса и продлит срок службы вашего ковра.

Ранее эксперты рассказали, почему нельзя пылесосить битое стекло.

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