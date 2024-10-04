Как подзимние посевы в конце октября спасут ваш урожай летом

Подзимние посевы — это метод садоводства, при котором семена высеиваются в конце осени, чтобы они смогли пережить зиму и начать расти сразу после схода снега. Этот подход позволяет растениям получить фору перед весенними растениями, ускоряя их рост и развитие. Но плюсы этого метода на этом не заканчиваются. Подзимние посевы могут значительно повысить устойчивость растений к неблагоприятным условиям, таким как заморозки и заболевания.