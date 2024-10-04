mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 14:46

Published 4 октября, 14:46

Modified 4 октября, 14:49

Updated 4 октября, 14:49

Дешевые авиабилеты хотят продавать в Уфе

Дешевые авиабилеты хотят продавать в Уфе

4 октября 2024, 14:46
Фото: mkset.ru
Карта субсидируемых перелетов может прирасти Пермским краем, сообщает местный парламент в пятницу, 4 октября.

В будущем году из Перми планируют открыть новые льготные рейсы в Красноярск и Уфу. Это указано в проекте финансового плана Пермского края на период с 2025 по 2027 годы, который был представлен для рассмотрения краевому законодательному собранию. Решение должно быть принято до конца года.

Напомним, ранее стало известно о запуске субсидируемых перелетов между Уфой и Грозным. Билеты на самолеты расхватали еще на старте продаж. Для приобретения билета по сниженной цене нужно соответствовать требуемой социальный категории. Так, к примеру, со скидкой из Уфы могут летать студенты и пенсионеры. Все подробные требования обычно указаны на сайте перевозчика, обслуживающего маршрут.

Билеты из Уфы в Грозный расхватали за один день
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимского издателя осудили за дискредитацию ВС РФУфимка оказалась в реанимации из-за котаУфимский убийца получил год колонии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Скидки#Белебей#Мелеуз#Пермский край#Грозный#Красноярск#Субсидируемые перелеты#Льготные рейсы
Подпишитесь