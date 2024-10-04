Дешевые авиабилеты хотят продавать в Уфе

В будущем году из Перми планируют открыть новые льготные рейсы в Красноярск и Уфу. Это указано в проекте финансового плана Пермского края на период с 2025 по 2027 годы, который был представлен для рассмотрения краевому законодательному собранию. Решение должно быть принято до конца года.



Напомним, ранее стало известно о запуске субсидируемых перелетов между Уфой и Грозным. Билеты на самолеты расхватали еще на старте продаж. Для приобретения билета по сниженной цене нужно соответствовать требуемой социальный категории. Так, к примеру, со скидкой из Уфы могут летать студенты и пенсионеры. Все подробные требования обычно указаны на сайте перевозчика, обслуживающего маршрут.