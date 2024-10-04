«Болгарка» почти обезглавила мужчину в Башкирии

Мужчину срочно госпитализировали для проведения операции. Хирурги выполнили сложную операцию, в ходе которой восстановили проходимость дыхательных путей, осуществили пластику голосовых связок. Потребовалось сделать трахеостомию — процедуру, при которой создается отверстие в стенке трахеи для обеспечения дыхания. Эти меры не только спасли жизнь пациенту, но и позволили ему снова говорить.