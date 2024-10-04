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Posted 4 октября, 07:19

Published 4 октября, 07:19

Modified 4 октября, 10:23

Updated 4 октября, 10:23

В Башкирии врачи спасли мужчину после травмы «болгаркой»

«Болгарка» почти обезглавила мужчину в Башкирии

4 октября 2024, 07:19
Фото: 1MI

В Башкирии врачи спасли мужчину после травмы «болгаркой»

После завершения лечения у хирургов жителя Нефтекамска выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил в пятницу, 4 октября, глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин.

Хирурги из Нефтекамска оказали помощь 58-летнему мужчине, который пострадал в результате несчастного случая с углошлифовальной машиной. Во время работы диск вылетел из инструмента — «болгарки». Это привело к серьезным травмам трахеи, хрящей, мышц шеи и голосовых связок.

Мужчину срочно госпитализировали для проведения операции. Хирурги выполнили сложную операцию, в ходе которой восстановили проходимость дыхательных путей, осуществили пластику голосовых связок. Потребовалось сделать трахеостомию — процедуру, при которой создается отверстие в стенке трахеи для обеспечения дыхания. Эти меры не только спасли жизнь пациенту, но и позволили ему снова говорить.

— Этот инцидент подчеркивает важность соблюдения правил безопасности при работе с электроинструментами. Углошлифовальная машина является одним из самых рискованных инструментов, способным нанести глубокие и рваные ранения. Не забывайте, что неаккуратность может привести к серьезным последствиям. Будьте осторожны, — советует глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин.

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