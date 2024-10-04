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Posted 4 октября, 08:41

Published 4 октября, 08:41

Modified 4 октября, 11:23

Updated 4 октября, 11:23

Массовое ДТП с автобусом и 13 автомобилями произошло в Уфе

Автобус устроил массовое ДТП в Уфе

4 октября 2024, 08:41
Фото: Госавтоинспекция Уфы

Массовое ДТП с автобусом и 13 автомобилями произошло в Уфе

Водитель автобуса НефАЗ, выезжая из гаража, допустил наезд на 13 припаркованных автомобилей, сообщает в пятницу, 4 октября, Госавтоинспекция Уфы.

На улице Рихарда Зорге водитель, как утверждается, столкнулся с проблемой: автоматическая коробка передач сработала в нештатном режиме, и автобус внезапно ускорился. К счастью, в момент аварии в салоне не было пассажиров, и никто не пострадал.

По словам генерального директора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева местным СМИ, водитель пытался справиться с ситуацией, нажимая на тормоза, но безрезультатно.

— Вся автоматика и электроника отказали, — пояснил он.

Это стало причиной того, что автобус превратился в «беспилотник», который безжалостно мчался к рядам припаркованных машин. Известно, что ситуация затронула 13 автомобилей, среди людей пострадавших нет. Но вот, к сожалению, некоторым машинам сильно досталось после встречи с автобусом.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые начали выяснять обстоятельства ДТП. Прокуратура также взяла ситуацию под контроль, чтобы установить все детали инцидента.

Интересно, что все автобусы застрахованы, и компания планирует работать со страховой компанией для возмещения ущерба.

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