Автобус устроил массовое ДТП в Уфе

Это стало причиной того, что автобус превратился в «беспилотник», который безжалостно мчался к рядам припаркованных машин. Известно, что ситуация затронула 13 автомобилей, среди людей пострадавших нет. Но вот, к сожалению, некоторым машинам сильно досталось после встречи с автобусом.