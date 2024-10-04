Автобус устроил массовое ДТП в Уфе

Posted 4 октября, 08:41
Published 4 октября, 08:41
Modified 4 октября, 11:23
Updated 4 октября, 11:23
На улице Рихарда Зорге водитель, как утверждается, столкнулся с проблемой: автоматическая коробка передач сработала в нештатном режиме, и автобус внезапно ускорился. К счастью, в момент аварии в салоне не было пассажиров, и никто не пострадал.
По словам генерального директора ГУП «Башавтотранс» Надира Самиева местным СМИ, водитель пытался справиться с ситуацией, нажимая на тормоза, но безрезультатно.
— Вся автоматика и электроника отказали, — пояснил он.
Это стало причиной того, что автобус превратился в «беспилотник», который безжалостно мчался к рядам припаркованных машин. Известно, что ситуация затронула 13 автомобилей, среди людей пострадавших нет. Но вот, к сожалению, некоторым машинам сильно досталось после встречи с автобусом.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые начали выяснять обстоятельства ДТП. Прокуратура также взяла ситуацию под контроль, чтобы установить все детали инцидента.
Интересно, что все автобусы застрахованы, и компания планирует работать со страховой компанией для возмещения ущерба.