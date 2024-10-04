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Posted 4 октября, 07:00

Published 4 октября, 07:00

Modified 4 октября, 07:36

Updated 4 октября, 07:36

«Авито» продлевает льготную доставку для жителей Курской и Белгородской областей

«Авито» продлевает льготную доставку для жителей Курской и Белгородской областей

4 октября 2024, 07:00
Фото: 1MI
«Авито» продлевает льготную доставку для жителей Курской и Белгородской областей до конца месяца. Стоимость доставки в пункты выдачи и постаматы составит всего один рубль. Также россияне смогут отправить помощь в приграничные регионы, предложив товары по символической цене.

Такие объявления необходимо отметить хештегом #яПомогаю.

Гуманитарная кампания #яПомогаю была запущена «Авито» 9 августа, а с 3 сентября стартовала льготная доставка в Белгородскую и Курскую области. На сегодняшний день в данные регионы было доставлено более 164 тысяч товаров на общую сумму более 470 млн рублей.

Стоимость льготной доставки для всех жителей Курской и Белгородской областей будет составлять 1 рубль на протяжении всего месяца. Для того чтобы воспользоваться данной опцией, нужно выбрать объявление, оформить заказ с «Авито Доставкой» в пункт выдачи, постамат или на кассу магазина. Данная акция будет автоматически применяться к любой партнёрской службе. После поступления товара в пункт выдачи или постамат его нужно будет забрать. В ПВЗ помимо кода из приложения необходимо будет предъявить паспорт, а в постамате — ввести код. Партнёрами акции стали «Почта России», СДЭК и «Халва Экспресс».

В рамках гуманитарной программы #яПомогаю пользователи «Авито» смогут отправить жителям приграничных регионов товары по символической цене. Для этого в объявлении нужно добавить хештег #яПомогаю и установить цену от 1 до 10 рублей. Для того чтобы участвовать в акции, необходимо подключить «Авито Доставку», а после оформления заказа покупателем отнести товар в пункт выдачи, отделение или постамат той логистической службы, которую выбрал покупатель.

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