«Авито» продлевает льготную доставку для жителей Курской и Белгородской областей

Стоимость льготной доставки для всех жителей Курской и Белгородской областей будет составлять 1 рубль на протяжении всего месяца. Для того чтобы воспользоваться данной опцией, нужно выбрать объявление, оформить заказ с «Авито Доставкой» в пункт выдачи, постамат или на кассу магазина. Данная акция будет автоматически применяться к любой партнёрской службе. После поступления товара в пункт выдачи или постамат его нужно будет забрать. В ПВЗ помимо кода из приложения необходимо будет предъявить паспорт, а в постамате — ввести код. Партнёрами акции стали «Почта России», СДЭК и «Халва Экспресс».