7 лучших однотонных постельных комплектов белья для комфортного сна

Posted 4 октября, 08:30
Published 4 октября, 08:30
Modified 4 октября, 08:30
Updated 4 октября, 08:30
Однотонное постельное белье сейчас пользуется огромной популярностью благодаря своей универсальности и способности легко вписываться в любой интерьер.
— В настоящее время в тренде находятся натуральность и изысканная минимализм. Оттенки зеленого чая, лаванды и нежного голубого не только популярны, но и способны создать атмосферу спокойствия и умиротворения в спальне, — отмечает Виктория Дегай, эксперт в области текстильного декорирования и основательница бренда DOM DEGA в издании «Новый очаг».
Выбор ткани — важный шаг в поиске идеального комплекта. От материала зависит не только комфорт, но и долговечность белья.
Прежде чем отправиться за покупкой, важно учесть некоторые нюансы. Например, размер имеет значение: выбирайте простыню чуть больше матраса, чтобы избежать ее сползания. Обратите внимание на качество швов: ровные и прочные швы без торчащих ниток — залог долговечности изделия. Также стоит изучить этикетку, чтобы знать, как правильно ухаживать за бельем.
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