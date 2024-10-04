7 лучших однотонных постельных комплектов белья для комфортного сна

Прежде чем отправиться за покупкой, важно учесть некоторые нюансы. Например, размер имеет значение: выбирайте простыню чуть больше матраса, чтобы избежать ее сползания. Обратите внимание на качество швов: ровные и прочные швы без торчащих ниток — залог долговечности изделия. Также стоит изучить этикетку, чтобы знать, как правильно ухаживать за бельем.