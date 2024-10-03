Жители Башкирии стали чаще посещать татарстанский «Остров Буян»

Количество приезжающих туристов сюда увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Помимо Башкортостана, на долю которого приходится 8% гостей татарстанского «острова Буяна», в пятерке регионов-доноров — столичный регион (22%), Свердловская область (7%), и с долями по 4% — Санкт-Петербург, Удмуртия и Чувашия. Чаще всего для осмотра достопримечательностей и музеев Свияжска туристы выделяли один день — таких практически половина от общего числа за последний год.