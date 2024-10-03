Жители Башкирии стали чаще посещать татарстанский «Остров Буян»

Posted 3 октября, 10:49
Published 3 октября, 10:49
Modified 3 октября, 10:51
Updated 3 октября, 10:51
Количество приезжающих туристов сюда увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Помимо Башкортостана, на долю которого приходится 8% гостей татарстанского «острова Буяна», в пятерке регионов-доноров — столичный регион (22%), Свердловская область (7%), и с долями по 4% — Санкт-Петербург, Удмуртия и Чувашия. Чаще всего для осмотра достопримечательностей и музеев Свияжска туристы выделяли один день — таких практически половина от общего числа за последний год.
Для туристов в республике работает бесплатный аудиогид по 50-километровому маршруту электропоезда от станции «Казань» до станции «Свияжск». «Железнодорожный» путеводитель состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь. Цифровой путеводитель составлен в формате аудиоспектакля, персонажи которого делятся друг с другом не только историческими фактами, но и обсуждают легенды и небылицы.
— Татарстан остается в топе популярных направлений для туристов из Башкортостана. Мы любим приезжать к нашим соседям, чтобы прогуляться по музеям, посетить культурные достопримечательности Казани, узнать про легенды Свияжска? — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.