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Posted 3 октября, 10:49

Published 3 октября, 10:49

Modified 3 октября, 10:51

Updated 3 октября, 10:51

Жители Башкирии стали чаще посещать татарстанский «Остров Буян»

Жители Башкирии стали чаще посещать татарстанский «Остров Буян»

3 октября 2024, 10:49
Фото: МТС
Цифровая экосистема, проанализировала поездки россиян в татарстанский музей-заповедник «Остров-Град Свияжск» в 2024 году.

Количество приезжающих туристов сюда увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Помимо Башкортостана, на долю которого приходится 8% гостей татарстанского «острова Буяна», в пятерке регионов-доноров — столичный регион (22%), Свердловская область (7%), и с долями по 4% — Санкт-Петербург, Удмуртия и Чувашия. Чаще всего для осмотра достопримечательностей и музеев Свияжска туристы выделяли один день — таких практически половина от общего числа за последний год.

Для туристов в республике работает бесплатный аудиогид по 50-километровому маршруту электропоезда от станции «Казань» до станции «Свияжск». «Железнодорожный» путеводитель состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь. Цифровой путеводитель составлен в формате аудиоспектакля, персонажи которого делятся друг с другом не только историческими фактами, но и обсуждают легенды и небылицы.

— Татарстан остается в топе популярных направлений для туристов из Башкортостана. Мы любим приезжать к нашим соседям, чтобы прогуляться по музеям, посетить культурные достопримечательности Казани, узнать про легенды Свияжска? — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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