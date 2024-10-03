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Posted 3 октября, 12:42

Published 3 октября, 12:42

Modified 3 октября, 17:36

Updated 3 октября, 17:36

В Уфе озвучили квоты осеннего призыва

В Уфе озвучили квоты осеннего призыва

3 октября 2024, 12:42
Фото: 1MI
Более 4 тысяч новобранцев отправятся в армию, сообщает в четверг, 3 октября, мэрия столицы Башкирии.

Согласно информации, из Башкортостана к местам прохождения военной службы направят более 4 тысяч призывников, из которых около 800 человек будут из Уфы. Комплектоваться военнослужащими будут все виды и рода войск Вооруженных Сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. Отправки призывников со сборного пункта в войска планируются на конец октября.

Важно отметить, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной операции. Полковник Михаил Блажевич, военный комиссар Республики, подчеркнул, что все призывники, независимо от специальности, будут направлены в подразделения и продолжат службу по назначению на территории России.

По окончании службы военнослужащие будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

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