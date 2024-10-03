В Уфе озвучили квоты осеннего призыва

Согласно информации, из Башкортостана к местам прохождения военной службы направят более 4 тысяч призывников, из которых около 800 человек будут из Уфы. Комплектоваться военнослужащими будут все виды и рода войск Вооруженных Сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. Отправки призывников со сборного пункта в войска планируются на конец октября.