В Уфе озвучили квоты осеннего призыва

Posted 3 октября, 12:42
Published 3 октября, 12:42
Modified 3 октября, 17:36
Updated 3 октября, 17:36
Согласно информации, из Башкортостана к местам прохождения военной службы направят более 4 тысяч призывников, из которых около 800 человек будут из Уфы. Комплектоваться военнослужащими будут все виды и рода войск Вооруженных Сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. Отправки призывников со сборного пункта в войска планируются на конец октября.
Важно отметить, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут привлечены к выполнению задач специальной военной операции. Полковник Михаил Блажевич, военный комиссар Республики, подчеркнул, что все призывники, независимо от специальности, будут направлены в подразделения и продолжат службу по назначению на территории России.
По окончании службы военнослужащие будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.