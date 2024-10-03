В США теперь будут продавать не игры, а лицензии на них

Posted 3 октября, 09:22
Published 3 октября, 09:22
Modified 3 октября, 09:24
Updated 3 октября, 09:24
Раньше геймеры приобретали игры на дисках и могли пользоваться ими неограниченное время. Однако современный игровой контент требует обязательного подключения к глобальной сети, а при закрытии сервера доступ к игре пропадает. То же самое касается электронных книг, музыки, фильмов. Это означает, что пользователи получают возможность арендовать контент на неопределенный срок, но в любой момент они могут лишиться доступа к нему. Власти Калифорнии такой подход посчитали несправедливым, поэтому цифровые магазины теперь на законодательном уровне обязаны предупреждать своих покупателей об этом, передает newkhakasiya.online.
Депутат Жаки Ирвин выразила благодарность губернатору штата Гэвину Ньюсому за принятие закона. По мнению парламентария, вводящая потребителей в заблуждение реклама цифровых магазинов о том, что они владеют своими покупками, прекратится. Теперь потребители будут понимать, что у них есть лицензия на контент, которая может быть прекращена в любой момент.
За нарушение новых требований предусмотрен штраф в размере двух с половиной тысяч долларов за каждую продажу. Подчеркнем, что новый закон распространяется только на игры, требующие подключения к интернету, и не затрагивает продукты, для которых пользователи приобретают подписку на определенный срок.