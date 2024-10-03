В США теперь будут продавать не игры, а лицензии на них

Раньше геймеры приобретали игры на дисках и могли пользоваться ими неограниченное время. Однако современный игровой контент требует обязательного подключения к глобальной сети, а при закрытии сервера доступ к игре пропадает. То же самое касается электронных книг, музыки, фильмов. Это означает, что пользователи получают возможность арендовать контент на неопределенный срок, но в любой момент они могут лишиться доступа к нему. Власти Калифорнии такой подход посчитали несправедливым, поэтому цифровые магазины теперь на законодательном уровне обязаны предупреждать своих покупателей об этом, передает newkhakasiya.online.