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Posted 3 октября, 05:23

Published 3 октября, 05:23

Modified 3 октября, 07:55

Updated 3 октября, 07:55

Уфа готовится к снегопаду

Уфа готовится к снегопаду

3 октября 2024, 05:23
Фото: Ратмир Мавлиев
В столице Башкирии уже на подходе новая снегоплавильная установка, сообщает в четверг, 3 октября, мэр Ратмир Мавлиев.

С приближением зимы уфимские власти принимают меры для обеспечения комфортной зимней инфраструктуры. В рамках подготовки к снегопадам, как отметил мэр, завершены ключевые этапы строительства новой снегоплавильной установки: выполнены переустройство и вынос коммуникаций, заливка бетона чаши и устройство свай подпорной стены.

Фото: Ратмир Мавлиев

Планируемая производительность установки на улице Сагита Агиша составит 2400 кубометров снега в сутки. Это должно позволить значительно ускорить процесс уборки и вывоза снега.

Однако это не единственная мера, которую рассматривают местные власти. Как подчеркнул Мавлиев, параллельно прорабатывается возможность строительства снегоплавильных пунктов в других районах города.

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