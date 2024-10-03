Тесные автобусы заинтересовали уфимских следователей

Posted 3 октября, 05:36
Published 3 октября, 05:36
Modified 3 октября, 07:56
Updated 3 октября, 07:56
На транспортном часе, проведенном главой Дёмского района Антоном Тарасовым, обсуждались актуальные вопросы организации дорожного движения в районе. Участники встречи единогласно пришли к выводу о необходимости проактивных действий для улучшения ситуации с общественным транспортом.
— Мы должны работать над увеличением количества автобусов на существующих маршрутах и вводом новых рейсов, учитывая застройку микрорайонов и актуальный пассажиропоток, — отметил Тарасов.
Ленинский межрайонный следственный отдел Уфы также проявил интерес к соблюдению правил перевозки пассажиров.
Проблема недостатка автобусов стала особенно заметной после инцидента на маршруте №39 в конце сентября 2024 года, когда пассажиры, жаждущие тепла и комфорта в холодное утро, буквально «атаковали» автобус. В результате водителю пришлось выпустить их обратно, так как он не смог справиться с наплывом желающих.
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