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Posted 3 октября, 05:36

Published 3 октября, 05:36

Modified 3 октября, 07:56

Updated 3 октября, 07:56

Тесные автобусы заинтересовали уфимских следователей

Тесные автобусы заинтересовали уфимских следователей

3 октября 2024, 05:36
Фото: Антон Тарасов
Уфимские власти обратили внимание на проблему давки в общественном транспорте, сообщает в четверг, 3 октября, глава Дёмского района Антон Тарасов.

На транспортном часе, проведенном главой Дёмского района Антоном Тарасовым, обсуждались актуальные вопросы организации дорожного движения в районе. Участники встречи единогласно пришли к выводу о необходимости проактивных действий для улучшения ситуации с общественным транспортом.

— Мы должны работать над увеличением количества автобусов на существующих маршрутах и вводом новых рейсов, учитывая застройку микрорайонов и актуальный пассажиропоток, — отметил Тарасов.

Ленинский межрайонный следственный отдел Уфы также проявил интерес к соблюдению правил перевозки пассажиров.

Проблема недостатка автобусов стала особенно заметной после инцидента на маршруте №39 в конце сентября 2024 года, когда пассажиры, жаждущие тепла и комфорта в холодное утро, буквально «атаковали» автобус. В результате водителю пришлось выпустить их обратно, так как он не смог справиться с наплывом желающих.

Уфимский автобус не впихнул невпихуемое
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