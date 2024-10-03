Тесные автобусы заинтересовали уфимских следователей

Проблема недостатка автобусов стала особенно заметной после инцидента на маршруте №39 в конце сентября 2024 года, когда пассажиры, жаждущие тепла и комфорта в холодное утро, буквально «атаковали» автобус. В результате водителю пришлось выпустить их обратно, так как он не смог справиться с наплывом желающих.