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Posted 3 октября, 11:03

Published 3 октября, 11:03

Modified 3 октября, 11:23

Updated 3 октября, 11:23

Столичный бизнесмен жестоко подставил жительницу Башкирии

Столичный бизнесмен жестоко подставил жительницу Башкирии

3 октября 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
Безработная женщина согласилась стать фиктивной предпринимательницей, сообщает в четверг, 3 октября, Стерлитамакский городской суд.

В конце ноября 2022 года женщина, не имеющая работы и ранее судимая, познакомилась с мужчиной, который представился успешным бизнесменом из Москвы. Он предложил ей открыть на её имя фирму, обещая легкий заработок и выплаты в размере 50 000 рублей за оформление.

— Не переживай, никаких проблем не будет, — уверял он её, обещая взять на себя все формальности.

Женщина была насторожена, но мечта о дополнительных доходах пересилила сомнения. Жительница Башкирии понимала, что компании будут зарегистрированы фиктивно, а сама она не будет выполнять никаких функций директора. Мужчина убедил её, что женщина не понесет никакого наказания. В результате, она согласилась на его предложение и предоставила свои документы для регистрации.

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Всё оформление проходило под контролем мошенника: она подписывала бумаги в налоговой службе и открывала счета для вновь созданных компаний. Женщина осознавала, что эти фирмы и счета будут использованы для других целей, но надеялась, что всё обойдется без последствий.

К сожалению, её надежды оказались напрасными. Суд учёл характер преступления и личность женщины, а также влияние наказания на её исправление и условия жизни семьи. В результате, мера пресечения была изменена на содержание под стражей прямо в зале суда.

Суд приговорил её к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 100 000 рублей.

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