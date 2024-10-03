Столичный бизнесмен жестоко подставил жительницу Башкирии

Женщина была насторожена, но мечта о дополнительных доходах пересилила сомнения. Жительница Башкирии понимала, что компании будут зарегистрированы фиктивно, а сама она не будет выполнять никаких функций директора. Мужчина убедил её, что женщина не понесет никакого наказания. В результате, она согласилась на его предложение и предоставила свои документы для регистрации.