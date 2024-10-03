Предприятие «Магистраль-НефтеХим» запустит производство в Нижегородской области

Представители предприятия отметили, что «Магистраль-НефтеХим» вместе с партнерами занимается испытаниями механических свойств металла при температуре 170 градусов ниже нуля. Кроме этого, здесь проводятся испытания на стойкость к сероводородному растрескиванию. В рамках предприятия проводятся испытания в соответствии с зарубежными стандартами. Специалисты помогают заказчикам с разъяснениями, поскольку доступ к нормативной базе Европы сейчас ограничен, а порядка 40% новых заводов проектируются на основании зарубежных стандартов, рассказали в пресс-службе компании.