Предприятие «Магистраль-НефтеХим» запустит производство в Нижегородской области

Posted 3 октября, 14:38
Published 3 октября, 14:38
Modified 3 октября, 18:48
Updated 3 октября, 18:48
В беседе с NewsNN представители пресс-службы компании уточнили, что площадь помещений на новом объекте будет примерно 5 тысяч квадратных метров. После запуска объекта в регионе появится порядка двадцати рабочих мест.
Предприятие «Магистраль-НефтеХим» — один из ведущих отечественных производителей деталей для технологических трубопроводов. Эту продукцию изготавливают из жаропрочных, коррозионностойких сталей. Стоит отметить, что у предприятия безупречная репутация. Его партнерами были такие гиганты промышленной отрасли, как ПАО «Акрон» и ПАО «СИБУР Холдинг». Организация также сотрудничала с ПАО «НОВАТЭК» и ПАО НК «Роснефть».
Выпуск продукции на производстве осуществляется в соответствии с российскими стандартами и с соблюдением стандартов, используемых при проектировании и строительстве. Речь идет об ASME, ASTM и EN.
«Магистраль-НефтеХим» производит фланцы, тройники, детали трубопроводов, переходы и отводы. Предприятие также выпускает заглушки и днища из высоколегированных сталей, которые могут работать в агрессивной среде, в условиях высокого давления, а также чрезмерно высоких или низких температур.
Лаборатория компании прошла аттестацию, что в значительной мере расширило ее планы и перечень задач.
Представители предприятия отметили, что «Магистраль-НефтеХим» вместе с партнерами занимается испытаниями механических свойств металла при температуре 170 градусов ниже нуля. Кроме этого, здесь проводятся испытания на стойкость к сероводородному растрескиванию. В рамках предприятия проводятся испытания в соответствии с зарубежными стандартами. Специалисты помогают заказчикам с разъяснениями, поскольку доступ к нормативной базе Европы сейчас ограничен, а порядка 40% новых заводов проектируются на основании зарубежных стандартов, рассказали в пресс-службе компании.
В течение последних трех лет компания «Магистраль-НефтеХим» получила статус главного партнера для нескольких производств в области нефтепереработки и минеральных удобрений. Кроме этого, предприятие наладило импорт труб из коррозионностойких и жаропрочных марок стали.
За это время рост продукции предприятия увеличился на 35%. Благодаря разработке внутренней IT-системы и регулярному повышению квалификации повысился и уровень компетенции сотрудников. На данный момент у руководства компании появилась необходимость в расширении производства, в том числе — на территории других стран.
Производимые на заводах «Магистраль-НефтеХим» детали сейчас импортируются в Узбекистан и Республику Беларусь. В сентябре на предприятии было принято решение о запуске производства в Ташкенте. В перспективе компания планирует закрепиться и охватить международный рынок. Прежде всего речь идет о поставках в государства с развитыми отраслями химпрома и нефтепереработки. Компания намерена принять участие в реализации проектов строительства и модернизации предприятий Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции.
В Нижегородской области также планируется строительство нового завода. Когда именно стартует проект, пока неизвестно.