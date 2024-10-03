Почему ваш фен может быть опаснее, чем вы думали: советы по очистке

Если если после тщательной очистки фен продолжает работать с перебоями, издавать странные звуки или не обеспечивать прежнюю мощность, это может быть признаком того, что пришло время заменить устройство. Современные модели фенов предлагают множество дополнительных функций, которые не только улучшают процесс сушки волос, но и делают его более безопасным и щадящим для волос.