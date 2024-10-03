Почему ваш фен может быть опаснее, чем вы думали: советы по очистке

Posted 3 октября, 13:28
Published 3 октября, 13:28
Modified 3 октября, 13:30
Updated 3 октября, 13:30
Когда фен работает, он всасывает воздух из окружающего пространства. Вместе с воздухом в прибор попадают пыль, волосы и другие мелкие частицы. Со временем эти загрязнения накапливаются на фильтре, что может привести к перегреву устройства.
Кроме того, грязная техника может начать издавать неприятные запахи или даже стать причиной короткого замыкания. Это особенно актуально для моделей без функции самоочистки, которая позволяет менять направление воздушного потока и удалять частицы пыли.
Для начала убедитесь, что прибор выключен из розетки. Это основное правило безопасности, которое нельзя игнорировать. Аккуратно снимите защитную решетку, если ваша модель это позволяет.
— Вооружитесь старой зубной щеткой, ватными палочками и слегка влажной тканью. Эти простые предметы помогут вам справиться с задачей без лишних усилий, — рассказала парикмахер и автор канала «Ногти и волосы», Нина.
Если фильтр съемный и выполнен из мягкой сетки, его можно промыть под теплой водой и дать высохнуть. В случае сильных загрязнений, добавьте шампунь или технический спирт для более глубокой очистки.
После того как все детали высохнут, соберите фен обратно и включите его на низкой скорости на 15–30 секунд, направляя поток воздуха вниз. Это позволит удалить оставшиеся мелкие частицы.
Если в вашей семье фен используется ежедневно несколькими людьми, рекомендуется проверять состояние фильтра хотя бы раз в неделю. Это поможет предотвратить накопление большого количества волос и пыли, которые могут затруднить циркуляцию воздуха и снизить эффективность работы устройства.
— Для пользователей, которые сушат волосы реже, достаточно проводить полноценную очистку фильтра примерно каждые 2-3 месяца, — рассказала блогер.
Но если вы заметили, что техника стала дольше сушить или издавать странные звуки, возможно, пора почистить ее внепланово или даже задуматься о замене.
Если если после тщательной очистки фен продолжает работать с перебоями, издавать странные звуки или не обеспечивать прежнюю мощность, это может быть признаком того, что пришло время заменить устройство. Современные модели фенов предлагают множество дополнительных функций, которые не только улучшают процесс сушки волос, но и делают его более безопасным и щадящим для волос.
— Например, есть фены с функцией ионизации выделяют отрицательно заряженные ионы, которые нейтрализуют положительные заряды, вызывающие статическое электричество в волосах. Это помогает сделать волосы более гладкими, сияющими и уменьшает их ломкость, — предлагает парикмахер.
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