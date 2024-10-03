Платная дорога заработала на уфимцах ₽300 млн

Posted 3 октября, 17:59
Published 3 октября, 17:59
Modified 3 октября, 18:01
Updated 3 октября, 18:01
Если верить информации Кабмина, к сентябрю 2024 года автомобильный трафик на платной трассе по сравнению с первым месяцем её работы вырос на 21%. Сейчас ежедневно по дороге проезжают 15 тысяч автомобилей.
Напомним, использование трассы днём для легковых автомобилей стоит 100₽, ночью — 20₽. Несколько отличаются тарифы для грузовиков: 250₽ днём и 50₽ ночью.
Зная общие данные о трафике «Восточного выезда» с некоторыми погрешностями можно выяснить, сколько концессионер смог получить денег с водителей с начала года. Допустим, что на ночной трафик приходится 20% использований трассы, а доля грузовиков среди водителей составляет 25%.
Таким образом, можно предположить, что с грузовиков бенефициары заработали ₽141,75 млн, а с легковушек — ₽170,1 млн.
Впрочем, стоит заметить, что сумма эта инвестиции в дорогу пока не окупает — все строительно-монтажные работы, по данным правительства, вышли в ₽40,3 млрд.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкирские власти освободили некоторые категории водителей от обязанности оплачивать проезд по платной трассе. Среди них — участники спецоперации и члены их семей, а также родители и дети погибших военнослужащих.