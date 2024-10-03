Мигрант ездил по фальшивым правам в Уфе

Posted 3 октября, 06:21
Published 3 октября, 06:21
Modified 3 октября, 07:58
Updated 3 октября, 07:58
Как стало известно, 30 сентября в отделение административной практики Полка ДПС пришел 32-летний уроженец ближнего зарубежья с просьбой вернуть его машину, которая находилась на специализированной стоянке. Однако, как говорится, не тут-то было. При проверке документов полицейские заметили, что водительское удостоверение не соответствует стандартам: вместо чипа на нем была приклеена цветная фотография.
Мигрант, видимо, не ожидал, что его попытка обойти закон будет раскрыта так быстро. Сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания этот факт и задержали мужчину для дальнейшего разбирательства. Теперь мужчине предстоит столкнуться с последствиями своих действий.
В ведомстве напоминают, что использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ, которая охватывает подделку, изготовление и оборот фальшивых документов.