mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 06:21

Published 3 октября, 06:21

Modified 3 октября, 07:58

Updated 3 октября, 07:58

Мигрант ездил по фальшивым правам в Уфе

Мигрант ездил по фальшивым правам в Уфе

3 октября 2024, 06:21
Фото: Владимир Севастьянов
Сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который пришел за своим автомобилем, сообщает начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов в четверг, 3 октября.

Как стало известно, 30 сентября в отделение административной практики Полка ДПС пришел 32-летний уроженец ближнего зарубежья с просьбой вернуть его машину, которая находилась на специализированной стоянке. Однако, как говорится, не тут-то было. При проверке документов полицейские заметили, что водительское удостоверение не соответствует стандартам: вместо чипа на нем была приклеена цветная фотография.

Мигрант, видимо, не ожидал, что его попытка обойти закон будет раскрыта так быстро. Сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания этот факт и задержали мужчину для дальнейшего разбирательства. Теперь мужчине предстоит столкнуться с последствиями своих действий.

В ведомстве напоминают, что использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ, которая охватывает подделку, изготовление и оборот фальшивых документов.

Суд отобрал за пьяную езду Audi Q7
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфа готовится к снегопадуТесные автобусы заинтересовали уфимских следователейВыплаты контрактникам увеличили в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Полиция#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Мигранты#ГАИ#Инциденты#ГАИ Башкирии#Поддельные документы#Поддельные права#Мигрант
Подпишитесь