Мэрия Уфы дала добро на создание делового квартала

Posted 3 октября, 18:15
Published 3 октября, 18:15
Modified 3 октября, 18:17
Updated 3 октября, 18:17
Речь идёт об участка на 6,4 гектара в районе проспекта Салавата Юлаева. Помимо него, территория ограничена улицами Шафиева, 50 лет СССР и Луганской. Проектировщику нужно будет, в частности, определиться с параметрами строительства объектов, благоустройством, а также организацией коммунальных сетей.
Отметим, в самом квартале сейчас располагаются различные автомобильные центры и недострой, принадлежащий компании-проектировщику.
Ранее Mkset сообщал о том, что администрация Уфы отдала в разработку ещё один квартал — речь идёт о 81,7 га земли вдоль реки Белой.