Мэрия Уфы дала добро на создание делового квартала

Речь идёт об участка на 6,4 гектара в районе проспекта Салавата Юлаева. Помимо него, территория ограничена улицами Шафиева, 50 лет СССР и Луганской. Проектировщику нужно будет, в частности, определиться с параметрами строительства объектов, благоустройством, а также организацией коммунальных сетей.