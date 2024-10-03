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Posted 3 октября, 18:15

Published 3 октября, 18:15

Modified 3 октября, 18:17

Updated 3 октября, 18:17

Мэрия Уфы дала добро на создание делового квартала

Мэрия Уфы дала добро на создание делового квартала

3 октября 2024, 18:15
Фото: 1MI
Власти башкирской столицы выдали Центру отдыха «Семейный» разрешение на проектирование участка территории под общественно-деловые нужды — соответствующий документ выпустила уфимская администрация.

Речь идёт об участка на 6,4 гектара в районе проспекта Салавата Юлаева. Помимо него, территория ограничена улицами Шафиева, 50 лет СССР и Луганской. Проектировщику нужно будет, в частности, определиться с параметрами строительства объектов, благоустройством, а также организацией коммунальных сетей.

Отметим, в самом квартале сейчас располагаются различные автомобильные центры и недострой, принадлежащий компании-проектировщику.

В Уфе взяли в разработку квартал в Нижегородке
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Ранее Mkset сообщал о том, что администрация Уфы отдала в разработку ещё один квартал — речь идёт о 81,7 га земли вдоль реки Белой.

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