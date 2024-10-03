Марбургская лихорадка сменит COVID-19

Миру угрожает эпидемия вируса Марбург, который неизлечим и слабо известен ученым, сообщает в начале октября 2024 года ВОЗ. Марбургская лихорадка пришла из Африки. Министерство здравоохранения Руанды объявило о первой в стране эпидемии болезни после обнаружения случаев в 7 из 30 районов. Согласно информации, опубликованной в издании Mirror, более 70 процентов подтвержденных случаев отмечаются среди медиков, работающих в двух медицинских учреждениях в Кигали.



Эксперты выражают беспокойство по поводу того, что один из подозреваемых в заражении покинул территорию Руанды. Более того, источники вируса и механизмы его передачи остаются непознанными. Уже известно, что Марбургская лихорадка распространяется при непосредственном контакте с заражённой материей, включая поврежденные участки кожи или слизистые оболочки, а также через кровь.



ВОЗ указывает, что вирус, вызывающий Марбургскую лихорадку, близок к вирусу Эбола. Инфекция распространяется через прямой контакт с человеком, который уже заразился. Важно отметить, что проявления болезни могут не быть видимыми в течение продолжительного времени.