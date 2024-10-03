Марбургская лихорадка сменит COVID-19

Posted 3 октября, 07:20
Published 3 октября, 07:20
Modified 3 октября, 09:46
Updated 3 октября, 09:46
Миру угрожает эпидемия вируса Марбург, который неизлечим и слабо известен ученым, сообщает в начале октября 2024 года ВОЗ. Марбургская лихорадка пришла из Африки. Министерство здравоохранения Руанды объявило о первой в стране эпидемии болезни после обнаружения случаев в 7 из 30 районов. Согласно информации, опубликованной в издании Mirror, более 70 процентов подтвержденных случаев отмечаются среди медиков, работающих в двух медицинских учреждениях в Кигали.
Эксперты выражают беспокойство по поводу того, что один из подозреваемых в заражении покинул территорию Руанды. Более того, источники вируса и механизмы его передачи остаются непознанными. Уже известно, что Марбургская лихорадка распространяется при непосредственном контакте с заражённой материей, включая поврежденные участки кожи или слизистые оболочки, а также через кровь.
ВОЗ указывает, что вирус, вызывающий Марбургскую лихорадку, близок к вирусу Эбола. Инфекция распространяется через прямой контакт с человеком, который уже заразился. Важно отметить, что проявления болезни могут не быть видимыми в течение продолжительного времени.
На угрозу из Африки уже отреагировали санитарные врачи России.
— Лихорадка Марбург — это острое вирусное заболевание зоонозного происхождения, которое проявляется серьезным течением и высокой смертностью. Оно сопровождается геморрагическим синдромом и повреждениями печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. На данный момент не разработано специфических противовирусных методов лечения или вакцин против этого заболевания, — указано в сообщении Роспотребнадзора России.
К слову, в Уфе, как и других крупных городах России, прибывающих в страну авиапассажиров проверяют с помощью АИС «Периметр». Она позволяет вычислить в толпе людей с опасными симптомами. Такие системы должны работать и в аэропорту Уфы.
Вместе с этим не утихает волна нового ковида. Симптомы нового ковида у взрослых мало отличаются от всем уже известных. Это
Признаки нового ковида сообщают переболевшие им пациенты. Они часто жаловались на осиплость. Вирусы COVID-19, которые претерпели мутации, представляют меньшую угрозу для человека, и в большинстве случаев заболевание протекает как обычная респираторная инфекция без признаков пневмонии, отмечают медики.
Таким образом, новый штамм ковида — ковид ХЭС — и марбургская лихорадка вызывают осенью 2024 года максимальные опасения у экспертом Всемирной организации здравоохранения.