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Posted 3 октября, 07:20

Published 3 октября, 07:20

Modified 3 октября, 09:46

Updated 3 октября, 09:46

Марбургская лихорадка сменит COVID-19

Марбургская лихорадка сменит COVID-19

3 октября 2024, 07:20
Фото: mkset.ru
Марбургская лихорадка стала новым опасением Всемирной организации здравоохранения на фоне появления всё новых и новых штаммов уже известного человечеству COVID-19: что ждать от этого заболевания, какие симптомы в марбургской лихорадки и будет ли новая пандемия.

Миру угрожает эпидемия вируса Марбург, который неизлечим и слабо известен ученым, сообщает в начале октября 2024 года ВОЗ. Марбургская лихорадка пришла из Африки. Министерство здравоохранения Руанды объявило о первой в стране эпидемии болезни после обнаружения случаев в 7 из 30 районов. Согласно информации, опубликованной в издании Mirror, более 70 процентов подтвержденных случаев отмечаются среди медиков, работающих в двух медицинских учреждениях в Кигали.

Эксперты выражают беспокойство по поводу того, что один из подозреваемых в заражении покинул территорию Руанды. Более того, источники вируса и механизмы его передачи остаются непознанными. Уже известно, что Марбургская лихорадка распространяется при непосредственном контакте с заражённой материей, включая поврежденные участки кожи или слизистые оболочки, а также через кровь.

ВОЗ указывает, что вирус, вызывающий Марбургскую лихорадку, близок к вирусу Эбола. Инфекция распространяется через прямой контакт с человеком, который уже заразился. Важно отметить, что проявления болезни могут не быть видимыми в течение продолжительного времени.

На угрозу из Африки уже отреагировали санитарные врачи России.

— Лихорадка Марбург — это острое вирусное заболевание зоонозного происхождения, которое проявляется серьезным течением и высокой смертностью. Оно сопровождается геморрагическим синдромом и повреждениями печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. На данный момент не разработано специфических противовирусных методов лечения или вакцин против этого заболевания, — указано в сообщении Роспотребнадзора России.

К слову, в Уфе, как и других крупных городах России, прибывающих в страну авиапассажиров проверяют с помощью АИС «Периметр». Она позволяет вычислить в толпе людей с опасными симптомами. Такие системы должны работать и в аэропорту Уфы.

Вместе с этим не утихает волна нового ковида. Симптомы нового ковида у взрослых мало отличаются от всем уже известных. Это

  • повышение температуры тела;
  • затрудненное дыхание и заложенность носа;
  • кашель, дискомфорт и ощущение першения в горле;
  • общая слабость, озноб, мышечные боли и головные боли;
  • снижение аппетита, возможны такие симптомы, как диарея, тошнота и рвота;
  • возможна утрата обоняния.

Признаки нового ковида сообщают переболевшие им пациенты. Они часто жаловались на осиплость. Вирусы COVID-19, которые претерпели мутации, представляют меньшую угрозу для человека, и в большинстве случаев заболевание протекает как обычная респираторная инфекция без признаков пневмонии, отмечают медики.

Таким образом, новый штамм ковида — ковид ХЭС — и марбургская лихорадка вызывают осенью 2024 года максимальные опасения у экспертом Всемирной организации здравоохранения.

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