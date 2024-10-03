Личный автомобиль для жителей Башкирии станет недоступной роскошью

Posted 3 октября, 07:43
Published 3 октября, 07:43
Modified 3 октября, 07:47
Updated 3 октября, 07:47
Ранее эксперты обещали, что цены на новые автомобили, вряд ли резко пойдут вверх.
— Но, тем не менее, с октября, с учетом новых ставок на утилизационный сбор цены в автосалонах повысились, возможно говорить о том, что увеличение цен на 5−10% возможно еще до конца года, а также планируется повышение цен с 1 января, — об этом рассказал Mkset сотрудник одного из автосалонов Уфы.
Ставку утилизационного сбора, подняли на 70–85%. До 2030 года утильсбор будет повышаться каждый год на 10–20%. Это означает, что теперь поставщики и автопроизводители, чье производства находятся за пределами РФ, будут платить государству дополнительные суммы с каждого авто.
До 1 октября 2024 года за ввозимый в страну импортный скромный автомобиль с двигателем объёмом от одного до двух литров платили 300 600 рублей, теперь эта сумма вырастет до 556 000 рублей. В 2025 году, после очередного повышения утилизационного сбора, платёж составит примерно 667 000 рублей. В 2026-м — 800 000 тыс. руб., а в 2030-м — увеличится до 1,17 млн руб.
Для личного пользования, при оплате всех налогов и таможенных пошлин, можно ввезти авто по старым тарифам при условии, что железного коня не будут продавать минимум год.
Беженцы, вынужденные переселенцы и соотечественники — участники госпрограммы по добровольному переселению освобождены от уплаты утилизационного сбора.
По замыслу авторов постановления это делается для привлечения зарубежных автопроизводителей на территорию нашей страны в виде строительства сборочных предприятий. А также для поддержки и развития отечественных.
Однако эксперты оспаривают эффективность этих действий. Факторами риска для зарубежных партнеров на сегодняшний день являются нерентабельность строительства новых заводов и санкции за производство в РФ.
Изучив рынок предложения можно сделать вывод — вариантов немного: отечественный автопром, китайский автопром или подержанные автомобили из других стран.
Наши автомобили, как бы их не ругали остаются востребованными. Российский автопром переживает новый этап развития. Самые популярные модели на рынке: Lada Granta — самая доступная и одна из самых популярных моделей. Lada Vesta заменившая Lada Priora. Niva Travel — занявшая место снятой с производства Нивы-Шевроле. Цены сложно назвать доступным. Но действуют акции и госпрограммы для работников образовательных и медицинских организаций, для людей с инвалидностью, а также мобилизованным, добровольцам и военнослужащим по контракту, принимающим участие в Специальной военной операции и членам их семей. Как новые, так и старые модели пользуются спросом.
— Я всю жизнь езжу на российском автопроме, у меня никогда не было иномарки. Мне нравится эта модель, я давно к ней приглядывался. Китайцев считаю менее надежными. Они дороже при том же самом функционале, а в некоторых параметрах они проигрывают. Про б. у. европейцев вообще не думал, потому что цена неподъёмная, и подержанная машина не сравнится с новой. Это кот в мешке. Что там, как она эксплуатировалась. Запчасти сегодня не поставляются. У моего товарища сломалась коробка передач в «Ниссан Кашкай», он вынужден был отправить его на ремонт в Москву. Запчастей нет, делают ремонт только в столице. А у меня машина на гарантии. Новая. Три года гарантии, 100 тысяч пробега. Никаких, забот, хлопот и волнений по этому поводу. Если что-то сломается завод-изготовитель будет исправлять. Поэтому я чувствую себя спокойно, комфортно и уверенно. Ну и патриотические чувства. Никогда не понимал людей, которые безмерно хаят российский автопром, — поделился мнением Семен, владелец новой «Лада Веста».
В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации уверяют, что индексация утилизационного сбора не окажет влияния на стоимость отечественных автомобилей. Объясняя, что производителям, выпускающим машины на территории страны, доступен ряд мер государственной поддержки. Но инфляция и рост ключевой ставки ЦБ РФ все-таки отразится на неизбежно росте цен.
В последние годы на наших дорогах появилось достаточно много «китайцев». Производители предлагают разнообразие современных дизайнерских решений, достойные характеристики, комфорт. Но мнение людей часто скептическое. В сети активно обсуждают видео ролик с новым, но уже заржавевшим двигателем китайского авто. Возникла масса споров на тему могут ли быть «китайцы» долговечными, безопасными и надежными. Некоторые называют их одноразовыми. Также вызывает сомнение то, что в современных авто достаточно много электроники.
— За период с начала 2023 год стоимость ремонта китайского авто выросла на 10-25%. Самый частые поломки «китайцев»: сбой электронных систем, проблемы с коробками передач и узлами двигателя. Автодилеры оправдываются, говорят, что мол попалась неудачная партия. Но, например, еще одна частая проблема осенне-зимнего периода у большинства — ломаются датчики, а гарантия на электрику небольшая — 20-30 тыс. км. Некачественная сборка — это частая причина поломки. Но и тут дилеры оправдывают ситуацию, утверждая, что не все авто еще адаптированы к российскому климату и это касаемо моделей, недавно появившихся на рынке. Есть еще одна распространенная болезнь у машин, активно продвигаемой марки массового сегмента, — при длительном передвижении в пробках роботизированная коробка передач может выдать ошибку перегрева, либо уходит в аварийный режим. Нужно заказывать новые агрегаты, это занимает достаточно много времени. Слабая подвеска. Если владелец любит бездорожье — сыпется на 20-40 тысячах пробега. Металл недостаточно высокого качества. Есть нарекания по кузову, — владелец автосервиса Сергей Шанин.
Многие задаются вопросом — почему китайские автомобили в России стоят в 2-3 раза дороже, чем в Поднебесной. Наши налоги и пошлины повышают стоимость в 2 раза, затраты на логистику из-за больших расстояний также влияют на конечную стоимость.
Но количество на дорогах «китайцев» неоспоримо указывает на наличие спроса. Цены на них выше чем отечественные и продолжают расти, например, популярная модель кроссовера Changan CS35PLUS MCA — с 1 октября, повысилась на 5%.
На авторынке подержанных автомобилей широкий выбор. Но среди объявлений на популярных интернет площадках больше перекупщиков, либо частные лица продают своих изрядно подержанных: «японцев», «корейцев» или «европейцев» за деньги, на которые можно купить хорошего нового «китайца».
Ввоз автомобилей из-за границы теперь обходится очень дорого. Это означает, что покупка и доставка машины из-за рубежа в Россию, невыгодна, а к 2030 году экономически нецелесообразной. Следом, скорее всего, вырастут цены и на остальные автомобили, как на импортные, так и на российские.
А доступность авто в странах мира и количество средних зарплат для покупки машины популярной местной марке на изображении ниже:
Вот и наш корреспондент, изучив предложения на рынке решил не менять свой не новый, но пока еще надежный автомобиль. А дальше, как получится.