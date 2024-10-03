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Posted 3 октября, 07:43

Published 3 октября, 07:43

Modified 3 октября, 07:47

Updated 3 октября, 07:47

Личный автомобиль для жителей Башкирии станет недоступной роскошью

Личный автомобиль для жителей Башкирии станет недоступной роскошью

3 октября 2024, 07:43
Фото: Мирсаева Светлана. mkset.ru
Сюжет
Утильсбор-2024
Это страшное выражение «Утильсбор — 2024». Корреспондент Mkset задался вопросом: на что сменить пожившую иномарку в реалиях нынешнего дня? И так ли страшен утильсбор, как им пугают?

Ранее эксперты обещали, что цены на новые автомобили, вряд ли резко пойдут вверх.

— Но, тем не менее, с октября, с учетом новых ставок на утилизационный сбор цены в автосалонах повысились, возможно говорить о том, что увеличение цен на 5−10% возможно еще до конца года, а также планируется повышение цен с 1 января, — об этом рассказал Mkset сотрудник одного из автосалонов Уфы.

Причины повышения цен на авто

Ставку утилизационного сбора, подняли на 70–85%. До 2030 года утильсбор будет повышаться каждый год на 10–20%. Это означает, что теперь поставщики и автопроизводители, чье производства находятся за пределами РФ, будут платить государству дополнительные суммы с каждого авто.

До 1 октября 2024 года за ввозимый в страну импортный скромный автомобиль с двигателем объёмом от одного до двух литров платили 300 600 рублей, теперь эта сумма вырастет до 556 000 рублей. В 2025 году, после очередного повышения утилизационного сбора, платёж составит примерно 667 000 рублей. В 2026-м — 800 000 тыс. руб., а в 2030-м — увеличится до 1,17 млн руб.

Для личного пользования, при оплате всех налогов и таможенных пошлин, можно ввезти авто по старым тарифам при условии, что железного коня не будут продавать минимум год.

Беженцы, вынужденные переселенцы и соотечественники — участники госпрограммы по добровольному переселению освобождены от уплаты утилизационного сбора.

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Для чего увеличивают утильсбор?

По замыслу авторов постановления это делается для привлечения зарубежных автопроизводителей на территорию нашей страны в виде строительства сборочных предприятий. А также для поддержки и развития отечественных.

Однако эксперты оспаривают эффективность этих действий. Факторами риска для зарубежных партнеров на сегодняшний день являются нерентабельность строительства новых заводов и санкции за производство в РФ.

Фото: Изображение Midjourney

Какие предложения на авторынке Башкирии сегодня

Изучив рынок предложения можно сделать вывод — вариантов немного: отечественный автопром, китайский автопром или подержанные автомобили из других стран.

Отечественный автопром

Наши автомобили, как бы их не ругали остаются востребованными. Российский автопром переживает новый этап развития. Самые популярные модели на рынке: Lada Granta — самая доступная и одна из самых популярных моделей. Lada Vesta заменившая Lada Priora. Niva Travel — занявшая место снятой с производства Нивы-Шевроле. Цены сложно назвать доступным. Но действуют акции и госпрограммы для работников образовательных и медицинских организаций, для людей с инвалидностью, а также мобилизованным, добровольцам и военнослужащим по контракту, принимающим участие в Специальной военной операции и членам их семей. Как новые, так и старые модели пользуются спросом.

Фото: mkset.ru
— Я всю жизнь езжу на российском автопроме, у меня никогда не было иномарки. Мне нравится эта модель, я давно к ней приглядывался. Китайцев считаю менее надежными. Они дороже при том же самом функционале, а в некоторых параметрах они проигрывают. Про б. у. европейцев вообще не думал, потому что цена неподъёмная, и подержанная машина не сравнится с новой. Это кот в мешке. Что там, как она эксплуатировалась. Запчасти сегодня не поставляются. У моего товарища сломалась коробка передач в «Ниссан Кашкай», он вынужден был отправить его на ремонт в Москву. Запчастей нет, делают ремонт только в столице. А у меня машина на гарантии. Новая. Три года гарантии, 100 тысяч пробега. Никаких, забот, хлопот и волнений по этому поводу. Если что-то сломается завод-изготовитель будет исправлять. Поэтому я чувствую себя спокойно, комфортно и уверенно. Ну и патриотические чувства. Никогда не понимал людей, которые безмерно хаят российский автопром, — поделился мнением Семен, владелец новой «Лада Веста».

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации уверяют, что индексация утилизационного сбора не окажет влияния на стоимость отечественных автомобилей. Объясняя, что производителям, выпускающим машины на территории страны, доступен ряд мер государственной поддержки. Но инфляция и рост ключевой ставки ЦБ РФ все-таки отразится на неизбежно росте цен.

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Китайские автомобили

В последние годы на наших дорогах появилось достаточно много «китайцев». Производители предлагают разнообразие современных дизайнерских решений, достойные характеристики, комфорт. Но мнение людей часто скептическое. В сети активно обсуждают видео ролик с новым, но уже заржавевшим двигателем китайского авто. Возникла масса споров на тему могут ли быть «китайцы» долговечными, безопасными и надежными. Некоторые называют их одноразовыми. Также вызывает сомнение то, что в современных авто достаточно много электроники.

Фото: mkset.ru
— За период с начала 2023 год стоимость ремонта китайского авто выросла на 10-25%. Самый частые поломки «китайцев»: сбой электронных систем, проблемы с коробками передач и узлами двигателя. Автодилеры оправдываются, говорят, что мол попалась неудачная партия. Но, например, еще одна частая проблема осенне-зимнего периода у большинства — ломаются датчики, а гарантия на электрику небольшая — 20-30 тыс. км. Некачественная сборка — это частая причина поломки. Но и тут дилеры оправдывают ситуацию, утверждая, что не все авто еще адаптированы к российскому климату и это касаемо моделей, недавно появившихся на рынке. Есть еще одна распространенная болезнь у машин, активно продвигаемой марки массового сегмента, — при длительном передвижении в пробках роботизированная коробка передач может выдать ошибку перегрева, либо уходит в аварийный режим. Нужно заказывать новые агрегаты, это занимает достаточно много времени. Слабая подвеска. Если владелец любит бездорожье — сыпется на 20-40 тысячах пробега. Металл недостаточно высокого качества. Есть нарекания по кузову, — владелец автосервиса Сергей Шанин.

Многие задаются вопросом — почему китайские автомобили в России стоят в 2-3 раза дороже, чем в Поднебесной. Наши налоги и пошлины повышают стоимость в 2 раза, затраты на логистику из-за больших расстояний также влияют на конечную стоимость.

Но количество на дорогах «китайцев» неоспоримо указывает на наличие спроса. Цены на них выше чем отечественные и продолжают расти, например, популярная модель кроссовера Changan CS35PLUS MCA — с 1 октября, повысилась на 5%.

Фото: Изображение Midjourney

Рынок подержанных автомобилей из Европы, Японии, Кореи, США

На авторынке подержанных автомобилей широкий выбор. Но среди объявлений на популярных интернет площадках больше перекупщиков, либо частные лица продают своих изрядно подержанных: «японцев», «корейцев» или «европейцев» за деньги, на которые можно купить хорошего нового «китайца».

Ввоз автомобилей из-за границы теперь обходится очень дорого. Это означает, что покупка и доставка машины из-за рубежа в Россию, невыгодна, а к 2030 году экономически нецелесообразной. Следом, скорее всего, вырастут цены и на остальные автомобили, как на импортные, так и на российские.

А доступность авто в странах мира и количество средних зарплат для покупки машины популярной местной марке на изображении ниже:

Фото: РИА — Новости

Вот и наш корреспондент, изучив предложения на рынке решил не менять свой не новый, но пока еще надежный автомобиль. А дальше, как получится.

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