Личный автомобиль для жителей Башкирии станет недоступной роскошью

Наши автомобили, как бы их не ругали остаются востребованными. Российский автопром переживает новый этап развития. Самые популярные модели на рынке: Lada Granta — самая доступная и одна из самых популярных моделей. Lada Vesta заменившая Lada Priora. Niva Travel — занявшая место снятой с производства Нивы-Шевроле. Цены сложно назвать доступным. Но действуют акции и госпрограммы для работников образовательных и медицинских организаций, для людей с инвалидностью, а также мобилизованным, добровольцам и военнослужащим по контракту, принимающим участие в Специальной военной операции и членам их семей. Как новые, так и старые модели пользуются спросом.