Личная инфляция составила 160% в Уфе

Как считают эксперты, цифровизация и развитие банковских сервисов становятся основными факторами, способствующими этому тренду. Молодежь, в возрасте до 34 лет, активно использует мобильные приложения и бесконтактные платежи, что позволяет им обходиться без наличных. Каждый третий из этой возрастной группы вообще не носит с собой деньги. Среди более старших граждан ситуация тоже меняется: каждый четвертый (25%) в возрасте от 35 до 44 лет и каждый пятый (21%) старше 45 лет также предпочитают не иметь наличные деньги при себе.