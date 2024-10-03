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Posted 3 октября, 08:46

Published 3 октября, 08:46

Modified 3 октября, 09:32

Updated 3 октября, 09:32

Личная инфляция составила 160% в Уфе

Личная инфляция составила 160% в Уфе

3 октября 2024, 08:46
Фото: 1MI
Цифровизация и развитие банковских сервисов мотивируют уфимцев перейти на безналичный расчет, сообщает в четверг, 3 октября, сервис по поиску работы «SuperJob».

Опрос, проведенный среди экономически активного населения, показал, что лишь 55% уфимцев регулярно носят с собой наличные деньги. Интересно, что мужчины (61%) значительно чаще, чем женщины (49%), которые предпочитают иметь при себе наличные.

Как считают эксперты, цифровизация и развитие банковских сервисов становятся основными факторами, способствующими этому тренду. Молодежь, в возрасте до 34 лет, активно использует мобильные приложения и бесконтактные платежи, что позволяет им обходиться без наличных. Каждый третий из этой возрастной группы вообще не носит с собой деньги. Среди более старших граждан ситуация тоже меняется: каждый четвертый (25%) в возрасте от 35 до 44 лет и каждый пятый (21%) старше 45 лет также предпочитают не иметь наличные деньги при себе.

Согласно опросу, большинство уфимцев держат в кошельке сумму не более 3 тысяч рублей — 36% респондентов именно так и поступают. Лишь 4% опрошенных имеют больше 20 тысяч рублей. Эти цифры подчеркивают, что даже при наличии купюр, сумма в кошельках у жителей Уфы значительно возросла за последние годы — с 2000 до 5000 рублей. За последние 14 лет такая личная инфляция в наличных составила более 160%, жители Уфы все активнее отказываются от привычных бумажных купюр и монет.

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