Картофельная ботва в компосте: как извлечь пользу и избежать ошибок

Posted 3 октября, 12:00
Published 3 октября, 12:00
Modified 3 октября, 12:00
Updated 3 октября, 12:00
Наталья Сморчкова, опытный садовод и автор канала Vogorode.pro, разобралась в этом вопросе, чтобы избежать распространённых ошибок и извлечь максимум пользы для вашего сада.
Картофельная ботва — это ценный источник органического вещества и питательных элементов, таких как азот, калий, фосфор, кальций, магний и микроэлементы (железо, медь, цинк и др.). Использование ботвы в компостировании не только помогает утилизировать отходы, но и способствует улучшению структуры почвы, её плодородия и водоудерживающей способности.
Проблема с картофельной ботвой заключается в её подверженности фитофторозу — грибковому заболеванию, которое может выжить в компосте и заразить другие растения. Как же избежать этого риска?
— Один из способов — обработать ботву раствором медного купороса и дать ей пролежать в компосте несколько лет. Важно помнить, что ботва должна быть здоровой и без признаков заболевания, — рассказывает садовод.
На участке накапливается множество органических остатков, которые можно использовать для создания компоста. Важно помнить, что не всё подходит для этой цели. Что можно добавлять в компост:
— Сорняки с семенами могут распространять нежелательные растения, а мясные остатки привлекают грызунов. Следует использовать только те компоненты, которые быстро разлагаются и безопасны для почвы, — предупреждает Наталья.
Компостирование — это не просто свалка органических материалов. Это целый процесс, который требует определённой структуры и баланса. Для эффективного разложения органических материалов и получения качественного компоста. Чередование слоёв различных материалов — ключевой аспект этого процесса. Вот как правильно организовать слои при компостировании:
Нижний слой (основание): начните с создания слоя из крупных, пористых материалов, таких как ветки, солома, опилки или сухие листья. Толщина этого слоя должна быть примерно 10-15 см. Этот слой обеспечивает дренаж и вентиляцию, предотвращая застой воды в компостной куче.
Слой зелёных материалов: на следующем этапе добавьте слой богатых азотом зелёных материалов, таких как травяная стрижка, остатки овощей и фруктов, кофейные гущи и чайные пакетики. Толщина этого слоя должна быть примерно 5-7 см.
Слой коричневых материалов: после слоя зелёных материалов добавьте слой коричневых материалов, богатых углеродом, таких как сухие листья, солома, опилки или бумага (измельчённая). Толщина этого слоя также должна быть около 5-7 см.
Повторение слоёв: продолжайте чередовать слои зелёных и коричневых материалов, стараясь поддерживать примерное соотношение 3:1 по объёму (коричневые материалы к зелёным). Это помогает обеспечить правильное соотношение азота и углерода, необходимое для активной деятельности компостных микроорганизмов.
Увлажнение: после добавления каждого слоя слегка поливайте его, чтобы материалы были влажными, но не мокрыми. Идеальная влажность компоста должна быть примерно как у выжатой губки.
Периодическое перелопачивание: через каждые 2-4 недели перелопачивайте компостную кучу, чтобы обеспечить равномерное распределение влаги, воздуха и температуры, что ускоряет процесс компостирования.
— Для тех, кто хочет ускорить процесс разложения, существуют специальные биологические препараты, такие как «БИОТЭЛ Компост» или «Сияние», — делится блогер.
Они содержат микроорганизмы, которые активно перерабатывают органику. Также можно использовать подручные средства, например, дрожжевые растворы, которые стимулируют разложение органических остатков.
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