Картофельная ботва в компосте: как извлечь пользу и избежать ошибок

Нижний слой (основание): начните с создания слоя из крупных, пористых материалов, таких как ветки, солома, опилки или сухие листья. Толщина этого слоя должна быть примерно 10-15 см. Этот слой обеспечивает дренаж и вентиляцию, предотвращая застой воды в компостной куче.

Слой зелёных материалов: на следующем этапе добавьте слой богатых азотом зелёных материалов, таких как травяная стрижка, остатки овощей и фруктов, кофейные гущи и чайные пакетики. Толщина этого слоя должна быть примерно 5-7 см.

Слой коричневых материалов: после слоя зелёных материалов добавьте слой коричневых материалов, богатых углеродом, таких как сухие листья, солома, опилки или бумага (измельчённая). Толщина этого слоя также должна быть около 5-7 см.

Повторение слоёв: продолжайте чередовать слои зелёных и коричневых материалов, стараясь поддерживать примерное соотношение 3:1 по объёму (коричневые материалы к зелёным). Это помогает обеспечить правильное соотношение азота и углерода, необходимое для активной деятельности компостных микроорганизмов.

Увлажнение: после добавления каждого слоя слегка поливайте его, чтобы материалы были влажными, но не мокрыми. Идеальная влажность компоста должна быть примерно как у выжатой губки.