mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 17:02

Published 3 октября, 17:02

Modified 3 октября, 17:04

Updated 3 октября, 17:04

Как сделать сухоцветы, сохранив их яркость и форму

Как сделать сухоцветы, сохранив их яркость и форму

3 октября 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать сухоцветы, сохранив их яркость и форму
Сухоцветы — это не просто засушенные растения, а настоящие произведения искусства, которые могут украсить любой интерьер или стать изюминкой дизайнерского проекта. Но как же сохранить их цвет и форму, чтобы они радовали глаз долгие месяцы, а то и годы?

Многие ценители природы ставят сухие букеты в своих домах, чтобы создать уютную атмосферу в разгар зимы или межсезонья. Однако, чтобы сухоцветы выглядели действительно привлекательно, нужно знать секреты их сушки. Выбор правильных растений, условий и методов сушки — залог того, что композиция будет выглядеть великолепно и долго.

Какие растения подходят для сушки

Существует множество растений, которые можно превратить в сухоцветы. Среди них — бессмертник, гелиптерум, гомфрена, ксерантемум и многие другие.

Каждое из них обладает уникальной структурой и цветовой гаммой, что позволяет создавать разнообразные композиции. Например, физалис с его яркими коробочками напоминает китайские фонарики и добавляет яркие акценты в букеты.

Какие растения подходят для сушкиКакие растения подходят для сушки
Какие растения подходят для сушки. Фото: Изображение Midjourney

Подготовка к сушке

Прежде чем приступить к сушке, необходимо правильно подготовить растения. Собирайте их в сухую, солнечную погоду, предпочитая утренние часы. Удалите лишние листья, так как в них может сохраняться влага, тормозящая процесс высушивания.

Методы сушки: от традиций до современных технологий

Существует несколько способов сушки растений, каждый из которых имеет свои особенности. Методы составлены на основе советов художника и автора канала «PIECE OF SUMMER», Анастасии.

Сушка в вазе

Подходит для растений с прочными стеблями, таких как пионы, георгины или розы. Стебли помещают в вазу с небольшим количеством воды и ставят в прохладное, темное место. Вода постепенно испаряется, а цветы сохнут, сохраняя свою форму. Процесс может занять от двух до трех недель.

Сушка в духовке

Этот метод позволяет быстро и эффективно высушить цветы, сохраняя их цвет и форму. Духовку разогревают до минимальной температуры (около 35-40°C), растения раскладывают на противне, покрытом пергаментной бумагой, и периодически переворачивают. Время сушки зависит от вида растения и может варьироваться от нескольких часов до суток.

Методы сушки: от традиций до современных технологийМетоды сушки: от традиций до современных технологий
Методы сушки: от традиций до современных технологий. Фото: Изображение Midjourney

Сушка на свежем воздухе

Самый распространенный и древний способ. Растения собирают в букеты, связывают и подвешивают вверх ногами в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Лучшее время для сушки — осень или начало зимы. Процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от влажности воздуха и вида растения.

Прессование

Используется для сушки тонких листьев, цветков и трав с нежной структурой. Растения помещают между листами бумаги (лучше всего использовать газету или специальную бумагу для прессования) и зажимают в книге или специальном прессе. Процесс может занять от нескольких дней до двух недель. Для ускорения сушки можно использовать утюг на низкой температуре, аккуратно проглаживая бумагу с растениями.

Сушка с использованием манки и соли

Этот метод подходит для сушки мелких цветов и бутонов. Смешивают равные части манной крупы и пищевой соли, в полученную смесь аккуратно укладывают цветы, распределяя их равномерно. Затем цветы помещают в герметичный контейнер и оставляют на 2-3 недели, периодически встряхивая контейнер. Манка и соль впитывают влагу, и цветы сохнут, сохраняя свою форму и цвет.

Уход за сухоцветами: продление жизни букета

Сухоцветы требуют особого ухода. Регулярно отряхивайте их от пыли, чтобы сохранить свежий вид. Имейте в виду, что некоторые виды, такие как лаванда, теряют свою привлекательность через год. Если хотите, чтобы ваши композиции радовали глаз долгое время, выбирайте декоративные травы и злаки.

Ранее эксперты рассказали, как создать идеальный осенний цветник.

Поливайте комнатные растения пивом: они зацветут и похорошеют!
Узнать подробнее
Читайте также:
Как подготовить пионы к зиме: шесть обязательных шагов для роскошного цветения летомФикус бенджамина: 5 золотых правил ухода для здорового растенияБархатцы осенью: что делать с цветами и ботвой в саду и огороде
#Ольга Харина#Цветы#Все материалы авторов#Лайфхаки#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь