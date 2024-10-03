Как сделать сухоцветы, сохранив их яркость и форму

Используется для сушки тонких листьев, цветков и трав с нежной структурой. Растения помещают между листами бумаги (лучше всего использовать газету или специальную бумагу для прессования) и зажимают в книге или специальном прессе. Процесс может занять от нескольких дней до двух недель. Для ускорения сушки можно использовать утюг на низкой температуре, аккуратно проглаживая бумагу с растениями.