Ипотека под 35% стала реальностью

Posted 3 октября, 09:14
Published 3 октября, 09:14
Modified 3 октября, 09:16
Updated 3 октября, 09:16
Банки повысили ипотечные ставки. Средний уровень составляет 25%, однако с учётом различных страховок и надбавок он достигает 35% в год. Об увеличении ставок по всем рыночным предложениям, в частности, сообщило Сбербанк. Теперь приобрести квартиру на вторичном рынке через базовую программу можно под ставку от 21,9% годовых, а для клиентов без первоначального взноса — от 22,7% годовых.
Для других клиентов «Сбер» предлагает процентные ставки, начинающиеся с 24% в год. На практике, с учетом надбавок, дополнительных затрат и страховых взносов, ипотечные ставки могут подниматься до 35% годовых. Тем, кто три года назад оформил кредит на жилье с процентной ставкой 2,9% годовых, следует радоваться своим условиям.
Чего ждать от рынка ипотеки в России дальше — в материале «Новых Известий».