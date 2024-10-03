mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 09:14

Published 3 октября, 09:14

Modified 3 октября, 09:16

Updated 3 октября, 09:16

Ипотека под 35% стала реальностью

Ипотека под 35% стала реальностью

3 октября 2024, 09:14
Фото: mkset.ru
Банки взвинтили ставки по жилищному кредитованию на фоне исчерпания лимитов выдачи льготных займов в России.

Банки повысили ипотечные ставки. Средний уровень составляет 25%, однако с учётом различных страховок и надбавок он достигает 35% в год. Об увеличении ставок по всем рыночным предложениям, в частности, сообщило Сбербанк. Теперь приобрести квартиру на вторичном рынке через базовую программу можно под ставку от 21,9% годовых, а для клиентов без первоначального взноса — от 22,7% годовых.

Для других клиентов «Сбер» предлагает процентные ставки, начинающиеся с 24% в год. На практике, с учетом надбавок, дополнительных затрат и страховых взносов, ипотечные ставки могут подниматься до 35% годовых. Тем, кто три года назад оформил кредит на жилье с процентной ставкой 2,9% годовых, следует радоваться своим условиям.

Чего ждать от рынка ипотеки в России дальше — в материале «Новых Известий».

Квартиры в Уфе перестали расти в цене
Узнать подробнее
Читайте также:
Личная инфляция составила 160% в УфеНелегал гонял на «Мерседесе» по БашкирииБогатые тоже платят: в Уфе увеличили налоги на роскошные пенаты
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Курск#Курская область
Подпишитесь