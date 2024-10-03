Ипотека под 35% стала реальностью

Для других клиентов «Сбер» предлагает процентные ставки, начинающиеся с 24% в год. На практике, с учетом надбавок, дополнительных затрат и страховых взносов, ипотечные ставки могут подниматься до 35% годовых. Тем, кто три года назад оформил кредит на жилье с процентной ставкой 2,9% годовых, следует радоваться своим условиям.



Чего ждать от рынка ипотеки в России дальше — в материале «Новых Известий».