Гранит раздавил мужчину в Башкирии

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося. Если будет установлено нарушение правил охраны труда и соблюдения техники безопасности, то виновных должностных лиц привлекут к отвественности — от административной до уголовной. Пострадавший стропальщик в этом случае сможет потребовать возмещения морального вреда и материального ущерба от работодателя.