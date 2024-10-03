Гранит раздавил мужчину в Башкирии

Posted 3 октября, 11:08
Published 3 октября, 11:08
Modified 3 октября, 11:12
Updated 3 октября, 11:12
По данным Гострудинспекции Республики Башкортостан, несчастный случай произошел еще в прошлом месяце — 29 сентября 2024. Установлено, что при выполнении своих профессиональных обязанностей в АО «Уральские камни» едва не погиб 41-летний мужчина. После госпитализации за его жизнь и здоровье сражаются врачи.
— При погрузке-разгрузке красном 41-летнего стропальщика зажало между гранитными блоками. Пострадавшего с тяжёлой сочетанной травмой госпитализировали в Учалинскую Центральную Больницу, — сообщает Гострудинспекция Башкирии.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося. Если будет установлено нарушение правил охраны труда и соблюдения техники безопасности, то виновных должностных лиц привлекут к отвественности — от административной до уголовной. Пострадавший стропальщик в этом случае сможет потребовать возмещения морального вреда и материального ущерба от работодателя.