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Posted 3 октября, 14:45

Published 3 октября, 14:45

Modified 3 октября, 17:35

Updated 3 октября, 17:35

«Детектив» оценил свои услуги в ₽1 млн в Уфе

«Детектив» оценил свои услуги в ₽1 млн в Уфе

3 октября 2024, 14:45
Фото: 1MI
Мужчина решил «заработать» на «поиске» директора компании, сообщает в четверг, 3 октября, Следком Башкирии.

В сентябре 2024 года уфимец, узнав о предпринимателе, который искал директора своей компании из-за финансовых разногласий, решил сыграть на его горе. Он предложил свои «детективные» услуги за внушительную сумму — 1 миллион рублей. При этом мошенник уверял бизнесмена, что у него есть связи в правоохранительных органах, которые помогут решить проблему. На самом деле никакой помощи он не собирался оказывать, а только мечтал о том, как легко заполучить деньги.

Однако план мошенника был быстро раскрыт. Осознав, что его предложение явно незаконно, предприниматель решил обратиться в ФСБ. Этот шаг стал решающим: при попытке передачи денег «детектив» был задержан с поличным.

В настоящее время следственные органы продолжают работу над делом. Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого, а также проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия.

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