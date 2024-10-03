«Детектив» оценил свои услуги в ₽1 млн в Уфе

Posted 3 октября, 14:45
Published 3 октября, 14:45
Modified 3 октября, 17:35
Updated 3 октября, 17:35
В сентябре 2024 года уфимец, узнав о предпринимателе, который искал директора своей компании из-за финансовых разногласий, решил сыграть на его горе. Он предложил свои «детективные» услуги за внушительную сумму — 1 миллион рублей. При этом мошенник уверял бизнесмена, что у него есть связи в правоохранительных органах, которые помогут решить проблему. На самом деле никакой помощи он не собирался оказывать, а только мечтал о том, как легко заполучить деньги.
Однако план мошенника был быстро раскрыт. Осознав, что его предложение явно незаконно, предприниматель решил обратиться в ФСБ. Этот шаг стал решающим: при попытке передачи денег «детектив» был задержан с поличным.
В настоящее время следственные органы продолжают работу над делом. Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого, а также проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия.