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Posted 3 октября, 10:01

Published 3 октября, 10:01

Modified 3 октября, 10:21

Updated 3 октября, 10:21

Клебанов заключил сделку со следствием

Клебанов сдает подельников в Москве

3 октября 2024, 10:01
Фото: ТАСС

Клебанов заключил сделку со следствием

Бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, полностью признал свою вину по делу, сообщает в четверг, 3 октября, «TACC».

Как стало известно, 3 октября 2024 года в зале суда Клебанов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, подтвердил свою причастность к преступной схеме, дав показания на других участников коррупционного спрута в Башкирии. Следователь, представляя ходатайство о продлении домашнего ареста для экс-министра в Басманном районном суде Москвы, отметил, что тот активно сотрудничает со следствием.

Согласно информации, ранее опубликованной Mkset, следственные действия на территории региона завершены. Теперь дело передано в Главное следственное управление, расположенное в Москве. Там же расследуется дело в отношении и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.

Ранее Клебанову была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекает 7 октября.

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