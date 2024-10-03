Клебанов сдает подельников в Москве

Posted 3 октября, 10:01
Published 3 октября, 10:01
Modified 3 октября, 10:21
Updated 3 октября, 10:21
Как стало известно, 3 октября 2024 года в зале суда Клебанов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, подтвердил свою причастность к преступной схеме, дав показания на других участников коррупционного спрута в Башкирии. Следователь, представляя ходатайство о продлении домашнего ареста для экс-министра в Басманном районном суде Москвы, отметил, что тот активно сотрудничает со следствием.
Согласно информации, ранее опубликованной Mkset, следственные действия на территории региона завершены. Теперь дело передано в Главное следственное управление, расположенное в Москве. Там же расследуется дело в отношении и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.
Ранее Клебанову была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекает 7 октября.