Клебанов сдает подельников в Москве

Как стало известно, 3 октября 2024 года в зале суда Клебанов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, подтвердил свою причастность к преступной схеме, дав показания на других участников коррупционного спрута в Башкирии. Следователь, представляя ходатайство о продлении домашнего ареста для экс-министра в Басманном районном суде Москвы, отметил, что тот активно сотрудничает со следствием.