Буцаев раскрыл подробности программы грядущего Российского экологического форума

Posted 3 октября, 17:44
Published 3 октября, 17:44
Modified 3 октября, 17:44
Updated 3 октября, 17:44
Уже известно, что основным событием молодежного дня будет попытка установить рекорд России и составить самую большую карту РФ из пластиковых крышечек, чтобы привлечь внимание к регионам, где зафиксировано отставание в формировании инфраструктуры по переработке отходов. Об этом пишет vostokmedia.
Важными мероприятиями деловой программы станут выступления вице-премьера Дмитрия Патрушева в первый день деловой программы форума (8 октября) и топовых экспертов отрасли — во второй (9 октября).
Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, год от года Российский экологический форум становится все более насыщенным событиями. Молодежный день уже превратился в традиционное мероприятие, участниками которого могут стать студенты и активисты со всей России. Деловая программа тоже обещает быть весьма богатой, с подведением итогов за пять лет, прошедших с начала реформы обращения с отходами, и рассмотрением задач на будущее пятилетие. Крупнейшее мероприятие в области обращения с отходами состоится уже через четыре дня и объединит на своих полях представителей бизнеса, госорганов, общественности, которых вдохновляет общая цель — развитие комплексной системы обращения с твердыми отходами и запуск экономики замкнутого цикла в России, подытожил глава РЭО.
Молодежный день пройдет 7 октября, и его программа обещает гостям лекции, воркшопы, сессии, посвященные экологическому активизму, проектной деятельности, формированию экологических центров. В рамках молодежного дня волонтеры предпримут попытку установить рекорд России и собрать самую большую карту страны из пластиковых крышечек. На ней отметят регионы, которые отстают в формировании инфраструктуры по переработке твердых отходов. Задача активистов — привлечь внимание к проблемам экологии и подтолкнуть отстающие регионы к более активному запуску мощностей по утилизации.
Пленарное заседание намечено на 8 октября, его посвятят пятилетию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. К участию в мероприятии пригласили заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, генерального директора РЭО Дениса Буцаева и других ведущих спикеров отрасли.
Сессии на темы расширенной ответственности производителей (РОП), инвестиций, цифровизации, территориальных схем, экологического мониторинга, деятельности региональных операторов и прочие будут проходить в течение двух дней — 8 и 9 октября.
В 2024 году РЭФ проводится с 7 по 9 октября, форум объединит молодежный день и деловую программу. Функции организатора РЭФ выполняют Российский экологический оператор, Правительство РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.