Буцаев раскрыл подробности программы грядущего Российского экологического форума

Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, год от года Российский экологический форум становится все более насыщенным событиями. Молодежный день уже превратился в традиционное мероприятие, участниками которого могут стать студенты и активисты со всей России. Деловая программа тоже обещает быть весьма богатой, с подведением итогов за пять лет, прошедших с начала реформы обращения с отходами, и рассмотрением задач на будущее пятилетие. Крупнейшее мероприятие в области обращения с отходами состоится уже через четыре дня и объединит на своих полях представителей бизнеса, госорганов, общественности, которых вдохновляет общая цель — развитие комплексной системы обращения с твердыми отходами и запуск экономики замкнутого цикла в России, подытожил глава РЭО.