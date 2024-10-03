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Posted 3 октября, 05:55

Published 3 октября, 05:55

Modified 3 октября, 07:57

Updated 3 октября, 07:57

Аэропорт Казани экстренно закрыли

Аэропорт Казани экстренно закрыли

3 октября 2024, 05:55
Фото: 1MI
Росавиация ввела временные ограничения на посадку и вылет самолетов утром в четверг, 3 октября.

Как сообщается на ресурсах ведомства воздушного транспорта России, сразу после запрета в Казани аналогичные ограничения ввели в Нефтекамске, который также расположен в Татарстане. Причина и сроки запрета на использование воздушного пространства гражданской авиацией не уточняются.

Стоит заметить, что в ночь на четверг, 3 октября, силами Минобороны во время массированного налета БПЛА были сбиты или перехвачены 113 дронов. Не исключается, что аэропорты Татарстана приостановили свою работу в целях безопасности.

Напомним, что это уже не первое ограничение со стороны Росавиации за последние полгода. Аэропорты Татарстана закрывали неоднократно. В эти моменты самолеты, следовавшие в Казань, принимали воздушные гавани соседних регионов, в том числе и аэропорт «Уфа».

Аэропорт Казани экстренно закрыли
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