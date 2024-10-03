Аэропорт Казани экстренно закрыли

Posted 3 октября, 05:55
Published 3 октября, 05:55
Modified 3 октября, 07:57
Updated 3 октября, 07:57
Как сообщается на ресурсах ведомства воздушного транспорта России, сразу после запрета в Казани аналогичные ограничения ввели в Нефтекамске, который также расположен в Татарстане. Причина и сроки запрета на использование воздушного пространства гражданской авиацией не уточняются.
Стоит заметить, что в ночь на четверг, 3 октября, силами Минобороны во время массированного налета БПЛА были сбиты или перехвачены 113 дронов. Не исключается, что аэропорты Татарстана приостановили свою работу в целях безопасности.
Напомним, что это уже не первое ограничение со стороны Росавиации за последние полгода. Аэропорты Татарстана закрывали неоднократно. В эти моменты самолеты, следовавшие в Казань, принимали воздушные гавани соседних регионов, в том числе и аэропорт «Уфа».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]