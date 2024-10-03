Аэропорт Казани экстренно закрыли

Напомним, что это уже не первое ограничение со стороны Росавиации за последние полгода. Аэропорты Татарстана закрывали неоднократно. В эти моменты самолеты, следовавшие в Казань, принимали воздушные гавани соседних регионов, в том числе и аэропорт «Уфа».