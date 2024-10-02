Жителям Башкирии придется работать по субботам

Не стоит забывать и о последней шестидневной рабочей неделе в 2024 году — с 23 по 28 декабря. Это связано с тем, что выходной 28 декабря был перенесён на понедельник, 30 декабря. В итоге новогодние праздники для россиян начнутся с 29 декабря и продлятся целых 11 дней.