Жителям Башкирии придется работать по субботам

Posted 2 октября, 10:26
Published 2 октября, 10:26
Modified 2 октября, 11:00
Updated 2 октября, 11:00
Согласно информации, размещенной на сайте Государственной думы, в конце октября — начале ноября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходных, что стало следствием совпадения выходного и нерабочего праздничного дней. Так, суббота, 2 ноября, станет рабочим днем, поскольку выходной перенесён на 30 апреля.
Сотрудники с пятидневным графиком начнут работать с понедельника, 28 октября, и завершат свою трудовую неделю в субботу, 2 ноября. Однако последний рабочий день будет сокращённым, что немного сгладит напряжение.
После этого жителей Башкирии ожидают два выходных — в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября соответственно. Понедельник станет особенным благодаря празднованию Дня народного единства.
Не стоит забывать и о последней шестидневной рабочей неделе в 2024 году — с 23 по 28 декабря. Это связано с тем, что выходной 28 декабря был перенесён на понедельник, 30 декабря. В итоге новогодние праздники для россиян начнутся с 29 декабря и продлятся целых 11 дней.
Напомним, жители Башкирии смогут насладиться тремя выходными в честь Дня Республики, который отмечается С 11 октября.
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