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Posted 2 октября, 10:26

Published 2 октября, 10:26

Modified 2 октября, 11:00

Updated 2 октября, 11:00

Уфимцев ждет шестидневная рабочая неделя

Жителям Башкирии придется работать по субботам

2 октября 2024, 10:26
Фото: 1MI

Уфимцев ждет шестидневная рабочая неделя

В регионе введут шестидневную рабочую неделю, об этом сообщается в производственном календаре Минтруда РФ за 2024 год.

Согласно информации, размещенной на сайте Государственной думы, в конце октября — начале ноября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходных, что стало следствием совпадения выходного и нерабочего праздничного дней. Так, суббота, 2 ноября, станет рабочим днем, поскольку выходной перенесён на 30 апреля.

Сотрудники с пятидневным графиком начнут работать с понедельника, 28 октября, и завершат свою трудовую неделю в субботу, 2 ноября. Однако последний рабочий день будет сокращённым, что немного сгладит напряжение.

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После этого жителей Башкирии ожидают два выходных — в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября соответственно. Понедельник станет особенным благодаря празднованию Дня народного единства.

Не стоит забывать и о последней шестидневной рабочей неделе в 2024 году — с 23 по 28 декабря. Это связано с тем, что выходной 28 декабря был перенесён на понедельник, 30 декабря. В итоге новогодние праздники для россиян начнутся с 29 декабря и продлятся целых 11 дней.

Напомним, жители Башкирии смогут насладиться тремя выходными в честь Дня Республики, который отмечается С 11 октября.

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