Выключите это немедленно! Какие приборы опасно оставлять включенными и почему

Многие из нас не придают значения тому, что оставляют электроприборы подключенными к сети. Однако, как показывают исследования, это не только расточительно, но и потенциально опасно. В 2013–2014 годах 12% пожаров в домах вызваны именно электрооборудованием, а 85% смертельных пожаров произошли из-за случайностей. Поэтому стоит задуматься о том, что можно сделать, чтобы снизить эти риски.