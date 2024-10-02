Выключите это немедленно! Какие приборы опасно оставлять включенными и почему

Posted 2 октября, 08:57
Published 2 октября, 08:57
Modified 2 октября, 12:43
Updated 2 октября, 12:43
Многие из нас не придают значения тому, что оставляют электроприборы подключенными к сети. Однако, как показывают исследования, это не только расточительно, но и потенциально опасно. В 2013–2014 годах 12% пожаров в домах вызваны именно электрооборудованием, а 85% смертельных пожаров произошли из-за случайностей. Поэтому стоит задуматься о том, что можно сделать, чтобы снизить эти риски.
Первым и, пожалуй, наиболее очевидным минусом оставления приборов включенными является трата электроэнергии. При нынешних тарифах на электричество лишние киловатты могут значительно опустошить ваш кошелек. Например,
— Игровые консоли, оставаясь в режиме ожидания, «съедают» до 6% расходов на электроэнергию семьи. Кабельные или спутниковые приставки цифрового телевидения могут потреблять до 200 ватт в сутки, если их не отключать от сети. Это примерно 6 киловатт в месяц — и все это лишние расходы, — напоминают специалисты в области пожарной безопасности Fire Protection Online.
Зарядные устройства для ноутбуков и телефонов не предназначены для постоянного подключения. Если вы держите их подключенными, вы не только сокращаете срок службы аккумуляторов, но и увеличиваете риск пожара. Эксперты рекомендуют
— Поддерживайте заряд устройств на уровне 40-80%, чтобы продлить срок службы батареи. И еще один важный момент: избегайте дешевых зарядных устройств, которые могут не пройти проверку на безопасность, — советуют эксперты из компании по аренде домов Trulia.
Электронные сигареты, несмотря на их кажущуюся безопасность, могут стать причиной пожара. Заряжайте их так же, как телефон или планшет, и избегайте дешевых аналогов. Никогда не оставляйте их на зарядке, если вас нет дома, чтобы в случае непредвиденной ситуации вы могли быстро отреагировать.
Выпрямители для волос могут достигать температуры 200 градусов и представляют собой серьезную опасность, если их оставить включенными. Они могут не только вызвать пожар, но и серьезно обжечь вас. Поэтому всегда проверяйте, отключили ли вы их после использования.
Игровые консоли также могут перегреваться и стать причиной неисправностей или пожара. Особенно это актуально, если консоли были включены длительное время без вентиляции. Убедитесь, что они не накрыты одеждой или другими предметами, и давайте им «отдыхать» время от времени.
Кабельные или спутниковые приставки: постоянно подключенные приставки могут потреблять до 25 ватт в сутки, даже если они находятся в режиме ожидания.
Умные колонки и устройства для умного дома: эти гаджеты могут существенно увеличить ваши счета за электроэнергию, особенно если они постоянно подключены.
Электрический водонагреватель: если вас нет дома, отключите водонагреватель, чтобы избежать ненужных затрат на поддержание температуры воды.
Телевизор: телевизор в режиме ожидания может потреблять до 25 ватт в сутки. Отключайте его от сети, чтобы сэкономить электроэнергию.
Компьютер и ноутбук: даже в выключенном состоянии они могут потреблять до 100 ватт в сутки. Отключайте их от сети после использования.
Стиральная машина: стиральная машина в режиме ожидания может потреблять до 30 ватт в час. Убедитесь, что розетка находится в доступном месте, чтобы легко отключить ее от сети.
Чтобы избежать всех этих рисков, следите за состоянием электропроводки и розеток. Не игнорируйте обнаруженные повреждения и не используйте изделие до тех пор, пока оно не будет отремонтировано. Также важно иметь дома работающие дымовые извещатели и правильный тип огнетушителя. Идеальный вариант — углекислотный огнетушитель, который не повредит устройство еще больше.
— Рекомендуем регулярно проводить профилактические осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, особенно старых или часто используемых устройств. Обратитесь к специалистам для проверки и замены изношенных компонентов. Это поможет предотвратить возможные короткие замыкания, которые могут стать причиной пожара, — напоминают напоминают специалисты в области пожарной безопасности Fire Protection Online.
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