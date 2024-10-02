ВТБ принял на работу более 100 сотрудников контакт-центра в Саратове

«В рамках интеграции банков ВТБ и „Открытие“ специалисты контакт-центра уже с мая начали погружаться в специфику, изучать необходимую документацию и алгоритмы сопровождения клиентов ВТБ в самых разных ситуациях. Несколько недель назад наш контактный центр официально вошел в состав департамента клиентского обслуживания ВТБ, и я с уверенностью могу сказать, что все сотрудники включились в работу с максимальной отдачей. Оба банка объединяет желание сделать клиентский сервис первоклассным. Уверен, что общие цели позволят нам сохранить заданный высокий уровень работы с клиентами и оказать квалифицированную поддержку по каждому обращению», — отметил Данил Нажметдинов, директор центра продаж и обслуживания клиентов (Саратов) управления сервисного обслуживания департамента клиентского обслуживания ВТБ.