В Уфе завыли сирены

Posted 2 октября, 06:30
Published 2 октября, 06:30
Modified 2 октября, 08:12
Updated 2 октября, 08:12
Как сообщает МЧС России, в рамках общероссийской комплексной проверки системы оповещения по всей стране прозвучали сигналы гражданской обороны «Внимание всем!».
В Уфе жители стали свидетелями этого события, когда в воздухе разнеслись звуки сирен и громкоговорителей. Многие уфимцы активно делились видео в социальных сетях, запечатлевая момент, когда город наполнился тревожными звуками.
Однако не все жители города услышали эти сигналы.
— Я живу в ЖК «Сосны», и тут сирен слышно не было, — поделилась одна из уфимок, подчеркивая, что для некоторых горожан проверка системы прошла незаметно.
Тем временем некоторые креативные уфимцы решили внести нотку юмора в ситуацию. В сети появились забавные комментарии о местной собаке, чей вой мог бы посоперничать с настоящими сиренами.
— Если бы у нас была система оповещения на базе этой собаки, мы бы точно не пропустили ни одного сигнала, — шутят пользователи.
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