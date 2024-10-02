В Башкирии шесть лет воровали стипендии сирот

— С 2015 по 2021 год сотрудники бухгалтерии создавали фальшивые платежные поручения, в которые вносили ложные данные о получателях финансовых выплат, предназначенных для обеспечения стипендиями, в том числе для детей-сирот. Они добавляли в регистры недостоверные сведения о суммах денег, которые должны были быть переведены как им самим, так и их знакомым и родственникам, — сообщает Следственный комитет Республики Башкортостан. — Таким образом, они похитили свыше 9 миллионов рублей, которые использовали по своему усмотрению.