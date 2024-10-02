В Башкирии шесть лет воровали стипендии сирот

Posted 2 октября, 10:33
Published 2 октября, 10:33
Modified 2 октября, 12:00
Updated 2 октября, 12:00
Широкомасштабная мошенническая схема вскрыта оперативниками в топ-менеджменте ГБПОУ «Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж». Как установил суд, бывшие и действующие сотрудники бухгалтерии в течение шести лет обворовывали своих студентов, в числе которых — сироты. Благовещенский районный суд вынес супер-эффективным менеджерам приговоры. Четверо сотрудников бухгалтерии учебного заведения признаны виновными в совершении мошенничества с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
— С 2015 по 2021 год сотрудники бухгалтерии создавали фальшивые платежные поручения, в которые вносили ложные данные о получателях финансовых выплат, предназначенных для обеспечения стипендиями, в том числе для детей-сирот. Они добавляли в регистры недостоверные сведения о суммах денег, которые должны были быть переведены как им самим, так и их знакомым и родственникам, — сообщает Следственный комитет Республики Башкортостан. — Таким образом, они похитили свыше 9 миллионов рублей, которые использовали по своему усмотрению.
Трое обвиняемых признали свою виновность в совершении преступлений, в связи с чем на их имущество, включая земельные участки и автомобили, был наложен арест в целях обеспечения.
— Суд приговорил их к условному лишению свободы на сроки от 4 до 6 лет с испытательным сроком, который составит от 5 до 6 лет. Также суд удовлетворил требования прокуратуры о возмещении ущерба, — уточнили в прокуратур Башкирии. —
Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны процесса, обвинение и обвиняемые, могут обжаловать вердикт суда в течение месяца.
Благовещенский многопрофильный колледж — это государственное учреждение, специализирующееся на предоставлении среднего профессионального образования. Учреждение находится под управлением Министерства образования Республики Башкортостан. Директором колледжа является Вячеслав Шадрин.
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