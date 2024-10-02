mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 10:33

Published 2 октября, 10:33

Modified 2 октября, 12:00

Updated 2 октября, 12:00

Бухгалтеры колледжа обворовывали студентов в Башкирии

В Башкирии шесть лет воровали стипендии сирот

2 октября 2024, 10:33
Фото: mkset.ru

Бухгалтеры колледжа обворовывали студентов в Башкирии

Набивание карманов бухгалтерии было отлажено и поставлено на поток, сообщает Следственный комитет Республики Башкортостан в среду, 2 октября.

Широкомасштабная мошенническая схема вскрыта оперативниками в топ-менеджменте ГБПОУ «Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж». Как установил суд, бывшие и действующие сотрудники бухгалтерии в течение шести лет обворовывали своих студентов, в числе которых — сироты. Благовещенский районный суд вынес супер-эффективным менеджерам приговоры. Четверо сотрудников бухгалтерии учебного заведения признаны виновными в совершении мошенничества с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

— С 2015 по 2021 год сотрудники бухгалтерии создавали фальшивые платежные поручения, в которые вносили ложные данные о получателях финансовых выплат, предназначенных для обеспечения стипендиями, в том числе для детей-сирот. Они добавляли в регистры недостоверные сведения о суммах денег, которые должны были быть переведены как им самим, так и их знакомым и родственникам, — сообщает Следственный комитет Республики Башкортостан. — Таким образом, они похитили свыше 9 миллионов рублей, которые использовали по своему усмотрению.

Вице-спикера Башкирии арестовали в Москве
Узнать подробнее

Трое обвиняемых признали свою виновность в совершении преступлений, в связи с чем на их имущество, включая земельные участки и автомобили, был наложен арест в целях обеспечения.

— Суд приговорил их к условному лишению свободы на сроки от 4 до 6 лет с испытательным сроком, который составит от 5 до 6 лет. Также суд удовлетворил требования прокуратуры о возмещении ущерба, — уточнили в прокуратур Башкирии. —

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны процесса, обвинение и обвиняемые, могут обжаловать вердикт суда в течение месяца.

Благовещенский многопрофильный колледж — это государственное учреждение, специализирующееся на предоставлении среднего профессионального образования. Учреждение находится под управлением Министерства образования Республики Башкортостан. Директором колледжа является Вячеслав Шадрин.

Читайте также:
Уфимцы требуют ночной общественный транспортУфе осталось мерзнуть два дняЖителям Башкирии придется работать по субботам
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Сироты#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Арест#Мелеуз#Следственный комитет#Стипендии#Благовещенский колледж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика