Уфу будет «колбасить»

Posted 2 октября, 09:33
Published 2 октября, 09:33
Modified 2 октября, 12:01
Updated 2 октября, 12:01
Согласно последним данным, в четверг, 3 октября, погода в Башкирии ожидается с переменной облачностью, однако осадков не предвидится. Ночная температура воздуха колеблется от +3°С до -2°С, а на востоке Республики могут фиксироваться даже морозы до -7°C. Утром жители региона могут столкнуться с прохладой, но уже к полудню ситуация кардинально изменится: температура поднимется до +18°С.
— Резкие перепады температур могут сказаться на здоровье, нужно одеваться по погоде и быть готовыми к неожиданным изменениям, — советуют специалисты.
Погода в Уфе в четверг, 3 октября, так же ожидается без осадков. Ветер в этот день будет дуть с юго-востока и востока со скоростью 5-10 м/с. Ночью ожидается около 0°С…2°С, а днем уже до +16°С.
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