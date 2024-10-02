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Posted 2 октября, 09:33

Published 2 октября, 09:33

Modified 2 октября, 12:01

Updated 2 октября, 12:01

Башкирию настигнут заморозки

Уфу будет «колбасить»

2 октября 2024, 09:33
Фото: mkset.ru

Башкирию настигнут заморозки

Синоптики прогнозируют в регионе резкие перепады температуры, сообщает в среду, 2 октября, Башгидромет.

Согласно последним данным, в четверг, 3 октября, погода в Башкирии ожидается с переменной облачностью, однако осадков не предвидится. Ночная температура воздуха колеблется от +3°С до -2°С, а на востоке Республики могут фиксироваться даже морозы до -7°C. Утром жители региона могут столкнуться с прохладой, но уже к полудню ситуация кардинально изменится: температура поднимется до +18°С.

— Резкие перепады температур могут сказаться на здоровье, нужно одеваться по погоде и быть готовыми к неожиданным изменениям, — советуют специалисты.

Погода в Уфе в четверг, 3 октября, так же ожидается без осадков. Ветер в этот день будет дуть с юго-востока и востока со скоростью 5-10 м/с. Ночью ожидается около 0°С…2°С, а днем уже до +16°С.

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