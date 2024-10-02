Уфу будет «колбасить»

Согласно последним данным, в четверг, 3 октября, погода в Башкирии ожидается с переменной облачностью, однако осадков не предвидится. Ночная температура воздуха колеблется от +3°С до -2°С, а на востоке Республики могут фиксироваться даже морозы до -7°C. Утром жители региона могут столкнуться с прохладой, но уже к полудню ситуация кардинально изменится: температура поднимется до +18°С.