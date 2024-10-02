Уфимцы требуют ночной общественный транспорт

Posted 2 октября, 10:15
Published 2 октября, 10:15
Modified 2 октября, 10:18
Updated 2 октября, 10:18
Один из пользователей услуг «Башавтотранса» написал в сообществе в «Вконтакте» о необходимости организации круглосуточного общественного транспорта в Уфе. Он подчеркнул, что отсутствие ночного сообщения вынуждает многих горожан тратить значительные суммы на такси, особенно тех, кто работает в центре и живет в отдаленных районах города.
— Почему в Уфе нет ночного общественного транспорта? Многие люди, работающие в вечерние и ночные смены, вынуждены платить огромные деньги за такси, потому что после 10 вечера не остается доступных вариантов доехать домой, — пишет уфимец.
Компания ответила, что данное обращение будет передано в мэрию и ответ на него будет дан до 4 октября этого года.
Добавим, что попытки ввести круглосуточный общественный транспорт были предприняты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, но со временем власти решили отказаться от этой идеи. Жители Казани, к примеру, также сетуют на то, что их автобусы работают до 22:00— 23:00.
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