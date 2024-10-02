Уфимцы требуют ночной общественный транспорт

Один из пользователей услуг «Башавтотранса» написал в сообществе в «Вконтакте» о необходимости организации круглосуточного общественного транспорта в Уфе. Он подчеркнул, что отсутствие ночного сообщения вынуждает многих горожан тратить значительные суммы на такси, особенно тех, кто работает в центре и живет в отдаленных районах города.