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Posted 2 октября, 16:44

Published 2 октября, 16:44

Modified 2 октября, 18:23

Updated 2 октября, 18:23

Уфа стала лидером по алкогольной смертности в Башкирии

Уфимцев убивает неизвестное пойло

2 октября 2024, 16:44
Фото: 1MI

Уфа стала лидером по алкогольной смертности в Башкирии

В Башкортостане за первые 8 месяцев 2024 года алкоголь убил 461 человека — такие данные следуют из сообщения регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в больницы Республики с острым отравлением спиртным попали 2 013 пациентов. Таким образом, летальность в регионе составляет 22,9%.

Столица Башкирии возглавила антирейтинг по числу подобных случаев — региональному центру по убыванию уступают при этом Стерлитамак, Белорецк, Октябрьский и другие города Башкортостана.

Более половины летальных случаев, по данным специалистов, приходится на употребление неуточнённого спирта.

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Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии ради спиртного обчистил ларёк с шаурмой и заработал себе на уголовное дело.

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