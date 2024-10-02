Уфимцев просят не бегать по новой дороге

Posted 2 октября, 11:40
Published 2 октября, 11:40
Modified 2 октября, 12:04
Updated 2 октября, 12:04
Илвир Нурдавлятов рассказал о важности безопасности передвижения на новой дороге на Генерала Рыленко. С открытием новой скоростной трассы количество обращений от граждан возросло. Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов, особенно учащихся близлежащих школ, были разработаны специальные схемы маршрутов.
Для учащихся лицея № 160 организован проход через улицу Габдуллы Амантая. Далее им следует спуститься по лестнице к новому участку дороги и дойти до пешеходного перехода на улице Пугачёва.
Альтернативный маршрут также включает путь до пересечения с улицей Зайнаб Биишевой, где можно спуститься по тротуару на западную часть Генерала Рыленко и пройти мимо учебного центра Уфагаз до следующего пешеходного перехода. Аналогичные схемы предусмотрены для учеников Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима.
— Важно отметить, что данная дорога предназначена для разгрузки транспортного потока, и, следовательно, не оборудована для пешеходных переходов, — сообщает Илвир Нурдавлятов.
На схемах, опубликованных в информации, желтым цветом обозначены разрешенные пешеходные переходы, а стрелками указаны безопасные направления движения.
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