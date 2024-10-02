Уфимцев просят не бегать по новой дороге

Альтернативный маршрут также включает путь до пересечения с улицей Зайнаб Биишевой, где можно спуститься по тротуару на западную часть Генерала Рыленко и пройти мимо учебного центра Уфагаз до следующего пешеходного перехода. Аналогичные схемы предусмотрены для учеников Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима.