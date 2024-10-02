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Posted 2 октября, 11:40

Published 2 октября, 11:40

Modified 2 октября, 12:04

Updated 2 октября, 12:04

Уфимцев просят не бегать по новой дороге

Уфимцев просят не бегать по новой дороге

2 октября 2024, 11:40
Фото: Илвир Нурдавлятов
Уже разработаны специальные схемы маршрутов для школьников в районе скоростной трассы, сообщает в среду, 2 октября, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Илвир Нурдавлятов рассказал о важности безопасности передвижения на новой дороге на Генерала Рыленко. С открытием новой скоростной трассы количество обращений от граждан возросло. Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов, особенно учащихся близлежащих школ, были разработаны специальные схемы маршрутов.

Для учащихся лицея № 160 организован проход через улицу Габдуллы Амантая. Далее им следует спуститься по лестнице к новому участку дороги и дойти до пешеходного перехода на улице Пугачёва.

Альтернативный маршрут также включает путь до пересечения с улицей Зайнаб Биишевой, где можно спуститься по тротуару на западную часть Генерала Рыленко и пройти мимо учебного центра Уфагаз до следующего пешеходного перехода. Аналогичные схемы предусмотрены для учеников Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима.

— Важно отметить, что данная дорога предназначена для разгрузки транспортного потока, и, следовательно, не оборудована для пешеходных переходов, — сообщает Илвир Нурдавлятов.

На схемах, опубликованных в информации, желтым цветом обозначены разрешенные пешеходные переходы, а стрелками указаны безопасные направления движения.

Фото: Илвир Нурдавлятов
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