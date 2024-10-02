Уфимские чиновники купили сказочную технику

Недавняя жалоба предпринимателя на действия БГМУ вскрыла серьезные проблемы в проведении закупки. В ходе проверки антимонопольное ведомство выявило, что требования к оборудованию, выставленные университетом, были не только запутанными, но и противоречивыми. Например, в спецификации указано, что университету нужны мониторы без возможности крепления к стене, однако в то же время в требованиях содержится информация о наличии креплений.