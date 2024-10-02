Уфимские чиновники купили сказочную технику

Posted 2 октября, 13:44
Published 2 октября, 13:44
Modified 2 октября, 15:24
Updated 2 октября, 15:24
Недавняя жалоба предпринимателя на действия БГМУ вскрыла серьезные проблемы в проведении закупки. В ходе проверки антимонопольное ведомство выявило, что требования к оборудованию, выставленные университетом, были не только запутанными, но и противоречивыми. Например, в спецификации указано, что университету нужны мониторы без возможности крепления к стене, однако в то же время в требованиях содержится информация о наличии креплений.
Но это не единственная проблема. Как оказалось, на рынке просто нет многофункциональных устройств (МФУ), которые полностью соответствовали бы установленным критериям.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 577 700 рублей. В документации значились: 14 мониторов, 6 принтеров, 10 МФУ, а также 10 клавиатур и 10 компьютерных мышей. Однако в результате разбирательств УФАС признало действия БГМУ нарушающими закон о контрактной системе и выдало предписание аннулировать закупку. Более того, в отношении университета будет возбуждено административное дело.
Сейчас определение поставщика приостановлено по жалобе.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]