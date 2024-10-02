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Posted 2 октября, 13:44

Published 2 октября, 13:44

Modified 2 октября, 15:24

Updated 2 октября, 15:24

Уфимские чиновники купили сказочную технику

Уфимские чиновники купили сказочную технику

2 октября 2024, 13:44
Фото: 1MI
Башкирский государственный медицинский университет оказался в центре скандала из-за закупки компьютерного оборудования, сообщает в среду, 2 октября, УФАС РБ.

Недавняя жалоба предпринимателя на действия БГМУ вскрыла серьезные проблемы в проведении закупки. В ходе проверки антимонопольное ведомство выявило, что требования к оборудованию, выставленные университетом, были не только запутанными, но и противоречивыми. Например, в спецификации указано, что университету нужны мониторы без возможности крепления к стене, однако в то же время в требованиях содержится информация о наличии креплений.

Но это не единственная проблема. Как оказалось, на рынке просто нет многофункциональных устройств (МФУ), которые полностью соответствовали бы установленным критериям.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 577 700 рублей. В документации значились: 14 мониторов, 6 принтеров, 10 МФУ, а также 10 клавиатур и 10 компьютерных мышей. Однако в результате разбирательств УФАС признало действия БГМУ нарушающими закон о контрактной системе и выдало предписание аннулировать закупку. Более того, в отношении университета будет возбуждено административное дело.

Сейчас определение поставщика приостановлено по жалобе.

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