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Posted 2 октября, 09:54

Published 2 октября, 09:54

Modified 2 октября, 09:54

Updated 2 октября, 09:54

Ученые заявили о взаимосвязи между грязным воздухом и разрушением мозга у детей

Ученые заявили о взаимосвязи между грязным воздухом и разрушением мозга у детей

2 октября 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
Ученые тщательно проанализировали 40 крупных исследований, большинство из которых подтвердили связь между загрязнением воздуха и изменениями в мозге детей. Это касается объема белого вещества, количества нейронных связей и даже ранних симптомов болезни Альцгеймера.

Дети и подростки особенно уязвимы к воздействию загрязненного воздуха, так как их мозг и тело находятся в стадии развития. По словам исследователей, дети гуляют на улице дольше и поглощают больше вредных веществ пропорционально массе тела по сравнению со взрослыми. Согласно анализу, опубликованному в Developmental Cognitive Neuroscience, даже уровни загрязнения, которые соответствуют государственным стандартам, могут влиять на развитие мозга детей, пишет newkhakasiya.online.

Этот обзор уникален тем, что фокусируется на детях, в то время как большинство исследований затрагивают взрослых или животных. В работе рассмотрели 40 рецензируемых исследований с четырех континентов, в которых измеряли уровни загрязнения наружного воздуха и оценивали состояние мозга детей разного возраста — от новорожденных до 18-летних.

Методы измерения различий в состоянии мозга варьировались в зависимости от исследования. В одних применяли сканирование, например МРТ, в других анализировали уровень химических соединений, необходимых для нормальной работы мозга. Некоторые исследования были направлены на выявление опухолей в мозге или центральной нервной системе.

Каждое из исследований включало измерение уровня загрязнения воздуха, связанного с местом проживания ребенка. Выяснилось, что изменения в мозге детей наблюдаются не только в районах с высоким уровнем загрязнения, но и в местах, соответствующих установленным стандартам качества воздуха.

Ученые также предложили меры для защиты детей, включая субсидии на установку воздушных фильтров в домах и школах, расположенных вблизи автомагистралей.

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