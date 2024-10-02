Ученые заявили о взаимосвязи между грязным воздухом и разрушением мозга у детей

Дети и подростки особенно уязвимы к воздействию загрязненного воздуха, так как их мозг и тело находятся в стадии развития. По словам исследователей, дети гуляют на улице дольше и поглощают больше вредных веществ пропорционально массе тела по сравнению со взрослыми. Согласно анализу, опубликованному в Developmental Cognitive Neuroscience, даже уровни загрязнения, которые соответствуют государственным стандартам, могут влиять на развитие мозга детей, пишет newkhakasiya.online.