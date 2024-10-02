Учалинский «Горняк» — чемпион Республики Башкортостан по мотокроссу

Posted 2 октября, 07:47
Published 2 октября, 07:47
Modified 2 октября, 07:49
Updated 2 октября, 07:49
— Это заслуга всего нашего коллектива: тренеров, механиков, ребят. В пяти этапах Чемпионата мы были вторыми лишь дважды, причем, в заключительном этапе только потому, что один из мотоциклов сломался и не доехал до финиша, — рассказал директор спортивно-технического клуба «Горняк» Анатолий Ионов.
Учалинские мотогонщики выступали во всех классах мотоциклов — от 50 см³ до открытого класса. Самому младшему спортсмену — Тимуру Галиакберову — всего шесть лет, его результаты в показательных заездах в классе 50 см³ хоть и не шли в командный зачет, но он все равно стремился приехать к финишу первым.
Еще два спортсмена «Горняка» — Вадим Кадыров и Михаил Берестовский — стали чемпионами Башкортостана в классах 85 см³ и 125 см³ соответственно. Их тренер Марсель Аюпов завоевал титул серебряного чемпиона в открытом классе.
— Самый сложный этап был в Бирске: стояла 40-градусная июльская жара, на трассе пыль столбом, но упорные тренировки, физическая подготовка и железная дисциплина сделали свое дело — мы заняли первое место, — поделился впечатлениями тренер клуба «Горняк» Марсель Аюпов, совмещающий тренерскую деятельность с работой на подземном руднике.
АНО «Спортивно-технический клуб „Горняк“ создан в г. Учалы в 2003 г. Действует при финансовом обеспечении АО „Учалинский ГОК“. На сегодняшний день в клубе занимаются более 20 человек в возрасте от 6 лет и старше. Занятия в секции мотокросса проводятся бесплатно, предоставляется мототехника и экипировка. Тренировочные заезды проходят на специально оборудованной трассе мотокросса, имеющей лицензию Мотоциклетной Федерации России для проведения всероссийских соревнований.
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