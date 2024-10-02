Учалинский «Горняк» — чемпион Республики Башкортостан по мотокроссу

Учалинские мотогонщики выступали во всех классах мотоциклов — от 50 см³ до открытого класса. Самому младшему спортсмену — Тимуру Галиакберову — всего шесть лет, его результаты в показательных заездах в классе 50 см³ хоть и не шли в командный зачет, но он все равно стремился приехать к финишу первым.