Новая акция «Пятёрочки» стимулирует школьников учиться на отлично

Posted 2 октября, 11:53
Published 2 октября, 11:53
Modified 2 октября, 11:55
Updated 2 октября, 11:55
Она будет продолжаться до 28 октября. Самые активные ребята смогут побороться в соцсетях за приз в размере 1 миллиона рублей для обустройства своей школы.
Ученье — свет
Торговая сеть «Пятёрочка» в новом учебном году готова оказать поддержку каждому школьнику. Каким образом? Есть сразу несколько ответов:
Получайте полезные знания, будьте активны — и ваши старания не останутся без вознаграждения!
Подарки за отличные отметки
Школьник может получить двадцатипроцентную скидку на такие лакомства, как печенье, круассаны, маффины и напитки от собственных торговых марок сети, если покажет кассиру дневник хотя бы с одной пятеркой.
Каждую неделю ретейл разыгрывает сертификаты, по которым можно приобрести товары для спорта, детскую одежду, планшет, принтер, ноутбук и другие нужные для учебной деятельности гаджеты. Присоединиться к розыгрышам может любой клиент «Пятёрочки». Для этого нужно совершить покупку в любом из магазинов торговой сети на сумму от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуб» или приобрести товары партнеров, после чего зарегистрировать чек на сайте акции.
1 000 000 рублей за челлендж в соцсетях
Акция «Скидка за пятёрку!» включает в себя челлендж на таких платформах, как «ВКонтакте» и TikTok. Участникам предоставляются сертификаты в Roblox, а также подписка на «СберОбразование». Наиболее активные ребята смогут принять участие в розыгрыше пяти денежных призов в размере от 100 000 до 1 000 000 рублей. Призовой фонд составляет 2,1 миллиона рублей.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
Более детальная информация об акции, розыгрыше и порядке выдачи призов опубликована на сайте actions.5ka.ru.
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