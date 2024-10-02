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Posted 2 октября, 11:53

Published 2 октября, 11:53

Modified 2 октября, 11:55

Updated 2 октября, 11:55

Новая акция «Пятёрочки» стимулирует школьников учиться на отлично

Новая акция «Пятёрочки» стимулирует школьников учиться на отлично

2 октября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
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1 октября стартовала акция «Скидка за пятёрку!» от торговой сети «Пятёрочка». Благодаря хорошим отметкам школьники смогут получить скидку 20% для перекусов и принять участие в розыгрыше ценных призов. Акция действует во всех магазинах.

Она будет продолжаться до 28 октября. Самые активные ребята смогут побороться в соцсетях за приз в размере 1 миллиона рублей для обустройства своей школы.

Ученье — свет

Торговая сеть «Пятёрочка» в новом учебном году готова оказать поддержку каждому школьнику. Каким образом? Есть сразу несколько ответов:

  • стимулирует учеников получать хорошие оценки;
  • дает возможность покупать в своих магазинах нужные для школы товары;
  • проводит розыгрыши подарков.

Получайте полезные знания, будьте активны — и ваши старания не останутся без вознаграждения!

Подарки за отличные отметки

Школьник может получить двадцатипроцентную скидку на такие лакомства, как печенье, круассаны, маффины и напитки от собственных торговых марок сети, если покажет кассиру дневник хотя бы с одной пятеркой.

Каждую неделю ретейл разыгрывает сертификаты, по которым можно приобрести товары для спорта, детскую одежду, планшет, принтер, ноутбук и другие нужные для учебной деятельности гаджеты. Присоединиться к розыгрышам может любой клиент «Пятёрочки». Для этого нужно совершить покупку в любом из магазинов торговой сети на сумму от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуб» или приобрести товары партнеров, после чего зарегистрировать чек на сайте акции.

1 000 000 рублей за челлендж в соцсетях

Акция «Скидка за пятёрку!» включает в себя челлендж на таких платформах, как «ВКонтакте» и TikTok. Участникам предоставляются сертификаты в Roblox, а также подписка на «СберОбразование». Наиболее активные ребята смогут принять участие в розыгрыше пяти денежных призов в размере от 100 000 до 1 000 000 рублей. Призовой фонд составляет 2,1 миллиона рублей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

  • записать видеоролик, посвященный обзору своего рюкзака, или сделать фотораскладку с его содержимым;
  • опубликовать подготовленный контент в своем аккаунте, добавив хештеги #ЧтовМоёмРюкзаке и #ВШколусПятёрочкой;
  • отправить публикацию в группу поддержки «Пятёрочки» во «ВКонтакте», указав кодовое слово «Рюкзак».

Более детальная информация об акции, розыгрыше и порядке выдачи призов опубликована на сайте actions.5ka.ru.

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