Новая акция «Пятёрочки» стимулирует школьников учиться на отлично

Каждую неделю ретейл разыгрывает сертификаты, по которым можно приобрести товары для спорта, детскую одежду, планшет, принтер, ноутбук и другие нужные для учебной деятельности гаджеты. Присоединиться к розыгрышам может любой клиент «Пятёрочки». Для этого нужно совершить покупку в любом из магазинов торговой сети на сумму от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуб» или приобрести товары партнеров, после чего зарегистрировать чек на сайте акции.