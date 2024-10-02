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Posted 2 октября, 07:09

Published 2 октября, 07:09

Modified 2 октября, 08:15

Updated 2 октября, 08:15

Мошенники нашли новый способ обмана в Башкирии

Ностальгия по СССР и жадность разорили жительницу Башкирии

2 октября 2024, 07:09
Фото: 1MI

Мошенники нашли новый способ обмана в Башкирии

Женщина поверила в возможность вернуть «сгоревшие» 30 лет назад банковские вклады, сообщает в среду, 2 октября, МВД по Башкирии.

Одна из жительниц Иглинского района, уставшая от скромной пенсии, наткнулась на заманчивую рекламу: «Кто родился в СССР, получи ежемесячные выплаты!». Кликнув на ссылку, пенсионерка попала на сайт, обещающий ей значительные финансовые поступления.

Для регистрации ей потребовалось оставить номер телефона. Вскоре на её мобильный позвонил «сотрудник международного банка», который уверял, что пенсионерка имеет право на внушительную сумму, хранящуюся на едином счёте за границей.

Под предлогом оформления заявки на получение выплат мошенник начал запрашивать личные данные и предлагал установить лицензионное приложение для обработки информации. Далее последовали требования оплатить налоги и таможенные сборы, которые якобы были необходимы для разблокировки средств. В результате пенсионерка, поддавшись давлению и обещаниям легких денег, перевела мошенникам более 1 миллиона рублей — всю сумму, которую она смогла занять.

Телом — в Башкирии, душой — в сверхдержаве
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