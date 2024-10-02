Ностальгия по СССР и жадность разорили жительницу Башкирии

Под предлогом оформления заявки на получение выплат мошенник начал запрашивать личные данные и предлагал установить лицензионное приложение для обработки информации. Далее последовали требования оплатить налоги и таможенные сборы, которые якобы были необходимы для разблокировки средств. В результате пенсионерка, поддавшись давлению и обещаниям легких денег, перевела мошенникам более 1 миллиона рублей — всю сумму, которую она смогла занять.