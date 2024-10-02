Модные тренды в дизайне спальни на 2025 год: что ожидать?

«Парящая» мебель — это один из самых эффектных трендов 2025 года. Кровати и тумбочки на стеклянных основаниях создают иллюзию парения в воздухе, придавая комнате легкость и воздушность. Это не только красиво, но и практично: под такой мебелью легко убирать, и она не загромождает пространство.