Мэр Оренбурга уедет из Уфы не с пустыми руками

Posted 2 октября, 09:09
Published 2 октября, 09:09
Modified 2 октября, 09:30
Updated 2 октября, 09:30
На 44-м заседании городского Совета Уфы был вручен новый муниципальный знак — «Знак дружбы города Уфы». Первые лауреаты награды — глава Оренбурга Сергей Салмин и председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева. Председатель Горсовета Уфы Марат Васимов отметил, что сотрудничество между столицами двух регионов имеет глубокие корни и охватывает множество направлений.
— Мы регулярно обмениваемся успешными практиками и налаживаем продуктивное взаимодействие, — добавил Марат Васимов, напомнив о соглашении о сотрудничестве, подписанном более 20 лет назад.
Сергей Салмин, приехавший в Уфу, не только получил знак дружбы, но и выразил благодарность уфимцам за поддержку в период весеннего паводка в 2024 году. На церемонии также были награждены уфимские спасатели, принимавшие участие в ликвидации последствий паводка.
— У нас есть такое выражение — «Ут курше». Это про нас с Оренбургом. Мы соседи, которые ближе чем родственники, — подчеркнул мэр Уфы Ратмир Мавлиев,
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