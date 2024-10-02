Мэр Оренбурга уедет из Уфы не с пустыми руками

Сергей Салмин, приехавший в Уфу, не только получил знак дружбы, но и выразил благодарность уфимцам за поддержку в период весеннего паводка в 2024 году. На церемонии также были награждены уфимские спасатели, принимавшие участие в ликвидации последствий паводка.