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Posted 2 октября, 09:09

Published 2 октября, 09:09

Modified 2 октября, 09:30

Updated 2 октября, 09:30

Глава Оренбурга приехал в Уфу с благодарностями

Мэр Оренбурга уедет из Уфы не с пустыми руками

2 октября 2024, 09:09
Фото: tg/Горсовет Уфы

Глава Оренбурга приехал в Уфу с благодарностями

Сергей Салмин приехал в столицу Башкирии, чтобы поблагодарить за помощь, оказанную во время весеннего паводка, сообщает в среду, 2 октября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

На 44-м заседании городского Совета Уфы был вручен новый муниципальный знак — «Знак дружбы города Уфы». Первые лауреаты награды — глава Оренбурга Сергей Салмин и председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева. Председатель Горсовета Уфы Марат Васимов отметил, что сотрудничество между столицами двух регионов имеет глубокие корни и охватывает множество направлений.

— Мы регулярно обмениваемся успешными практиками и налаживаем продуктивное взаимодействие, — добавил Марат Васимов, напомнив о соглашении о сотрудничестве, подписанном более 20 лет назад.

Сергей Салмин, приехавший в Уфу, не только получил знак дружбы, но и выразил благодарность уфимцам за поддержку в период весеннего паводка в 2024 году. На церемонии также были награждены уфимские спасатели, принимавшие участие в ликвидации последствий паводка.

— У нас есть такое выражение — «Ут курше». Это про нас с Оренбургом. Мы соседи, которые ближе чем родственники, — подчеркнул мэр Уфы Ратмир Мавлиев,
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