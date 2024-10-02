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Posted 2 октября, 13:20

Published 2 октября, 13:20

Modified 2 октября, 13:22

Updated 2 октября, 13:22

Кражу года совершил башкортостанец

Кражу года совершил башкортостанец

2 октября 2024, 13:20
Фото: МВД
В Янауле полицейские задержали 25-летнего молодого человека — отчиталось местное МВД в среду, 2 октября

Как гласят данные правоохранителей, горожанин причастен к краже в одном из киосков. Под покровом ночи «из нужды в деньгах» парень вскрыл «шаурмечную» и обчистил кассу заведения общепита.

Добыл в результате вылазки молодой человек ₽32 тысячи. Эти средства «нуждающийся» сразу прокутил — потратил на дорогой алкоголь.

На недобросовестного гражданина завели уголовное дело о краже, суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге
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Ранее на вокзале Екатеринбурга задержали уфимца, обвиненного в краже денег с карты. Житель башкирской столицы после возбуждения уголовного дела бежал из города и хотел скрыться на поезде.

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