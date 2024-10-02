Как открыть дверцу стиральной машины, если она заблокирована, а внутри бельё?

В большинстве современных стиральных машин предусмотрена автоматическая блокировка во время стирки для предотвращения попадания воды и повреждения механизмов. После окончания цикла стирки дверца может оставаться заблокированной на несколько минут для того, чтобы вода в барабане остыла и выровнялось давление внутри и снаружи машины.