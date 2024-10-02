Грипп начал бушевать в Башкирии

Согласно последним данным, в регионе зафиксировано 27 152 случая острых респираторных инфекций, из которых 11 748 случаев — среди детей. Несмотря на это, наблюдается небольшое снижение заболеваемости, на 0,5%, по сравнению с последней неделей сентября. Однако количество госпитализаций остается высоким: 310 человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ и грипп.