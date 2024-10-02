Грипп начал бушевать в Башкирии

Posted 2 октября, 04:48
Published 2 октября, 04:48
Modified 2 октября, 08:08
Updated 2 октября, 08:08
Согласно последним данным, в регионе зафиксировано 27 152 случая острых респираторных инфекций, из которых 11 748 случаев — среди детей. Несмотря на это, наблюдается небольшое снижение заболеваемости, на 0,5%, по сравнению с последней неделей сентября. Однако количество госпитализаций остается высоким: 310 человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ и грипп.
С начала сентября в Республике стартовала прививочная кампания против гриппа. В Башкортостан поступило более 1,18 миллиона доз вакцин, из которых 646 470 предназначены для взрослых (вакцины СОВИГРИПП и Флю-М), а 537 820 — для детей (Ультрикс Квадри).
— Важно помнить, что вакцинация должна проводиться ежегодно, так как титры антител после прививки сохраняются лишь на 6-8 месяцев, — напоминают специалисты.
На 26 сентября в регионе было привито 838 670 человек — это соответствует нормальным темпам вакцинации. Однако специалисты напоминают, что при ухудшении самочувствия не следует заниматься самолечением.
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