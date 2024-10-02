mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 04:48

Published 2 октября, 04:48

Modified 2 октября, 08:08

Updated 2 октября, 08:08

Грипп начал бушевать в Башкирии

Грипп начал бушевать в Башкирии

2 октября 2024, 04:48
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Эпидемиологическая обстановка в Башкирии по гриппу и ОРВИ остается напряженной, сообщает Роспотребнадзор Республики Башкортостан в среду, 2 октября.

Согласно последним данным, в регионе зафиксировано 27 152 случая острых респираторных инфекций, из которых 11 748 случаев — среди детей. Несмотря на это, наблюдается небольшое снижение заболеваемости, на 0,5%, по сравнению с последней неделей сентября. Однако количество госпитализаций остается высоким: 310 человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ и грипп.

С начала сентября в Республике стартовала прививочная кампания против гриппа. В Башкортостан поступило более 1,18 миллиона доз вакцин, из которых 646 470 предназначены для взрослых (вакцины СОВИГРИПП и Флю-М), а 537 820 — для детей (Ультрикс Квадри).

— Важно помнить, что вакцинация должна проводиться ежегодно, так как титры антител после прививки сохраняются лишь на 6-8 месяцев, — напоминают специалисты.

На 26 сентября в регионе было привито 838 670 человек — это соответствует нормальным темпам вакцинации. Однако специалисты напоминают, что при ухудшении самочувствия не следует заниматься самолечением.

Башкирию косит риновирус и COVID-19
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимские ІТшники рвутся в армиюТрактор сгорел посреди поля в БашкирииУфимцев просят не паниковать
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Профилактика#Башкортостан#Роспотребнадзор#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Вирус#Грипп#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Заболеваемость#Мелеуз#Госпитализация#Эпидемия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика